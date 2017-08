Suvestuudio näitas uuenenud Tallinna Televisiooni elujõulisust telemaastikul

Kanal 2 ja TV 3 lahkusid 1.augustil vabalevist ja seda tühimikku asus väga edukalt täitma Tallinna Televisioon. Üheks märkimisväärseks projektiks oli suveõhtute meelelahutussaade "Suvestuudio", mille vanemaks vennaks ja eeskujuks võib olemuslikult pidada Kanal2-e "Suvereporterit".

Juba reedel, 1.septembril algusega kell 20:30 pannakse Suvestuudio saatesarja esimesele ja väga edukale hooajale ilus punkt, kui eetrisse läheb Suvestuudio lõpupidu, tegemist on suurejoonelise lõpugalaga, mis salvestatakse 30.augustil Saaremaa Thalasso Spa hotellis, samast kohast läks eetrisse ka sarja esimene saade. 30.augustil toimub Saaremaa Thalasso Spa hotellis algusega kell 19:00 viimase saate avalik salvestus ja selle raames ka Alen Veziko

Suvestuudio

Juba märtsis asuti kokku panema meeskonda ja looma kontseptsiooni ning 30. mail alustas Tallinna Televisioon uue saatesarjaga „Suvestuudio“, mis suunatud kogu Eestile, sest saate ülesehitus meeleolukas, tempokas ja kaasakiskuv — nii ütleb ka saate tunnuslause ja üks tunnusmeloodiatest “Meil on hea!” Uus saade võeti väga hästi vastu, juba esimesel saatel oli 56 000 vaatajat.

Suvesaade oli eetris juunis, juulis ja augustis ning ta ei püsi paigal, vaid sõidab mööda Eestit ringi. Nagu Tallinna TV juht Revo Raudjärv ütles, et tegu on uue ereda tähega telekanali programmis. “Kui Tallinna Televisioon on seni olnud üles ehitatud poliitiliste debattide või jutusaadete peale, siis “Suvestuudio” on meelelahutussaade, kus kuuleb palju head muusikat ja kohtutakse põnevate inimestega. Tallinna TV vaatajate jaoks on see midagi teistmoodi kui kogu ülejäänud programm,” selgitab telekanali juht. Tallinna Televisioon on leidmas tee inimeste südametesse, intervjuusid ollakse meelsasti nõus andma ja keeldumisi pole ette tulnud. Hooaja suurejoonelises lõpusaates on samuti palju muusikat ja lõpupidu koosneb Suvestuudio parimatest videotest ja oluliseks osaks on Alen Veziko kontsert.

Suvestuudio

"Suvestuudio" alustas vallutusretke vaatajate südametesse samuti Saaremaalt ja esimesed saated läksid eetrisse Mändjala rannast. Revo Raudjärve esimeseks vestluskaaslaseks oli üks kuulsamaid saarlasi, õigemini vilsandlasi, muusik Jaan Tätte, kes tunnistas kohe alguses, et pealinnas näeb teda üha harvemini. Küll aga näeb teda koos vana sõbra Jaan Pehkiga Eestimaal ringi tuuritamas. Kui Revo Raudjärv uuris, kas Vilsandi annab inspiratsiooni laulude loomiseks, vastas Jaan Tätte, et pigem tulevad need elust enesest, samuti möödunud aegadest, mil oldi uljam ja hakkajam, kuid mõnes osas aitab Vilsandi tõesti, nagu ka mõne aasta eest läbi tehtud ümbermaailmareis. Mis aga puutub elusse Vilsandil, siis sõnas Jaan Tätte, et kui oled harjunud selle vabadusega, mida maaelu pakub, siis linnateed enam pole! Vilsandi pole siiski eksootiline troopikasaar, ajal, mil Kuressaare rahvas käis lühikestes pükstes, kandis muusik tuulisel saarel jopet, sest sinna jõuavad Atlandi ilmastikumuutused kõige varem. Suvel on saarel siiski lärmakam, sest siis täituvad 30 suvilat puhkajatega.

Suvestuudio

Saatel on ka oma tunnusmeloodia, milleks on Alen Veziko populaarne lugu "Päikesepoolsel tänaval" ja sellest pärit fraas "Meil on hea!" on "Suvestuudio" tunnuslauseks. Tunnusloo kohta ütleb Alen Veziko, et rahvale see laul meeldib. "Iga kord, kui kontserdil seda laulu esitame, tõmbab see peo käima," räägib muusik. Koos telekanaliga valmis laulust ka südamlik video, mida avasaates ka esitleti. “Suvestuudio” Saaremaa saates käis ka Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, kuid vestluses saatejuht Maxim Tuulega olid esimeseks teemaks siiski mesilased, keda vutijuht meeldiva kõrvaltegevusena peab. Pohlaku sõnul on mesilastega tegelemine üks parimaid asju maailmas, kusjuures tema jaoks pole saak esmatähtis ja mett ta ei müü, pigem kingib sõpradele ning ka nende endi peres süüakse kõike meega.

Suvestuudio

“Suvestuudio” külaliseks restorani “Lusikas” suveterrassil oli näitleja ja filmimees Henrik Normann, kel on sel suvel palju filmitööd ja lisaks valmistub näitleja hoopiski juba sügishooajaks. Normanni sõnul tuli ta kaamera ette selleks, et rääkida, kuidas ta kaamera taga tegutseb. Nimelt on tal koos elukaaslase Katiga valminud film popduost Respekt ja filmimehe üheks tööks ongi saanud muusikutele videote tegemine, kus lauljad seletavad oma lugude sõnumi lahti. Henrik on truuks jäänud ka teatrile ja monoetendustele ning sel suvel näeb tema enda reisilugu “Kraaniga hunt Bangkokist”.

"Suvestuudio" käis ka maalilises ja maagilises Kirna mõisas, kus heade uudiste portaali GoodNews reporteri Elviira Eessaare vestluskaaslaseks oli tuntud muusik Dave Benton. "Olen alati uskunud, et taeva ja maa vahel on tegelikult palju enamat, kui me suudame uskuda ja energia on üks neist asjadest, mida me kas eitame või ei ole selles päris kindlad, eriti positiivse energia osas, aga ma usun, et siin, Kirna mõisas, on see positiivne energia olemas!" rääkis laulja. Laupäeval, 16. septembril toimub Kirna Mõisas Dave Bentoni ja tema tütre Sissi heategevuslik kontsert, mille eesmärgiks on koguda puuduolev summa Kirna mõisa peosaali lae taastamiseks. Lisaks neile astuvad lavale Margus Kappel ja Madis Arvisto ning augustis on neil ka suvetuur mööda Eestit.

Suvestuudio

Otepää Golfikeskuses olles said "Suvestuudiol" maha peetud pikad jutud kaitseväelase, näitleja ja meelelahutaja Hannes Võrnoga, kelle sõnul on kodumaa kaitsmine sedavõrd loomulik asi, et see ei tohiks isegi arutluse objektiks olla. Lisaks rääkis Hannes ka oma osalemisest komöödiateatri suveetendusel "Elagu eurotoetused!", edevusest laval, mehe rollist isa ja ühiskonna liikmena, oma naasmisest poliitikasse ning paljust muust. "Suvestuudio" jõudis ka Seto jaanitulele, kus esines Valgevene päritolu Norra laulja, viiuldaja, helilooja ja näitleja Alexander Rybak, kes sai laiemalt tuntuks siis, kui ta 16. mail 2009 võitis Norra esindajana Eurovisiooni lauluvõistluse Moskvas, kus ta esitas viiuli saatel loo "Fairytale". Seda lugu sai kuulata ka Setomaal. Kontserdi järel andis ta Tallinna Televisiooni reporterile Katrin Hinrikusele ka kiire intervjuu, millest selgus näiteks tõsiasi, et kurguprobleemide tõttu artist enam suurtel kontsertidel ei esine.

"Suvestuudio" sattus ka Haanjamaale Hirvese tallu, kus saatekülaliseks oli tuntud muusiku Toomas Anni poeg Tauri, kes rääkis isa ja enda karjäärist. Isa ja poeg käivad koos mängimas siis, kui keegi neid kutsub, seda paar korda aastas, muidu aga esinetakse eraldi. "Oleme mõelnud, et päris koos esineda veel ei tahakski," ütleb Tauri.

Sel suvel on neil siiski kaheksa ühist kontserti, mis toimuvad suure juubelituuri käigus ja kus kahele Annile lisaks esinevad ka Sirje ja Rein Kurg ning Viljo Tamm. Tuntuimatest lauljatest jõudis "Suvestuudiosse" veel ka näiteks Jüri Homenja, kes tunnistas, et kuigi on parem, kui laulja on ka sõnade ja muusika autor, siis tema on vaid laulja, ning kõige tähtsam on see, et laul oleks ilus.

Tallinna Televisiooni "Suvestuudio" töösse on tänavu kaasatud ka heade uudiste portaal GoodNews, mille peatoimetaja Monika Kuzmina esimeseks vestluskaaslaseks oli tuntud seltskonnadaam ja meelelahutusstaar Anu Saagim. Kahe punases kleidis daami jutuajamises oli naeru, nalja, aasimist, aga ka tõsisemaid teemasid, nagu näiteks Anu uus töökoht Õhtulehes. Selgus, et Anu üheks tähtsaimaks tööks saab olema ajalehe veebikeskkonna arendamine, mille loovjuhina ta töötabki, ning tema meeskonnas on ka Elu24-st kaasa tulnud inimesi, oodata on palju uusi live-intervjuusid. Seltskonnatähel osaleb sel suvel ka Soome tõsielusarjas üksikul saarel.

Üheks eriliseks inimeseks "Suvestuudio" külaliste seas oli kulturismi maailmameister Dmitri Uiba, kes mootorrattaõnnetuse järel sattus ratastooli, kuid isegi jalutuna ei püsinud paigal, ta korraldas üritusi ja treenis ise, kuni ühel hetkel lihtsalt tõusis ratastoolist ja läks omal jalal arsti juurde. Aasta pärast esimest ratastoolist tõusmist võitis Dmitri Uiba Lätis lahtistel meistrivõistlustel absoluutse karika, nädal aega hiljem kordus sama Leedus ja siis Eestis. Edasi aga viis sporditee kulturisti Saksamaale Mister Universumi valimistele, kus ta sai 6. koha, tänavu aga võitis kulturismi maailmameistri tiitli.

GoodNewsi eriprojektiks "Suvestuudios" on rubriik "Meie aja kangelane", kus Monika Kuzmina toob vaatajate ette inimesed, kes on Eesti ühiskonnale väga palju andnud. Esmalt käis saatetiim aga ise külas, nimelt Kadriorus, et vestelda president Arnold Rüütli ja tema abikaasa Ingrid Rüütliga ning jutuks olid nii päevapoliitika, minevikusündmused kui ka presidendipaari igapäevaelu. Mõlemad kinnitavad, et nende õnneliku elu aluseks on oma kodu, kus nad on abikaasadena veetnud juba 59 aastat. "Me suhtleme palju meie noortega, meie laste ja lastelastega ja see annab ka suurt jõudu," rääkis Ingrid Rüütel. President Arnold Rüütel aga soovitab tähelepanelikult vaadata selliseid analüüsivaid saateid, kus arutatakse Eestimaa probleeme ja mõtestatakse need lahti, rääkides eelkõige sellest, mida teha, et meie ühiskond oleks jätkusuutlik.

Suvestuudio

Järgmisena kohtus Monika Kuzmina mehega, kes on toetanud peaaegu kõiki Eesti olümpiavõitjaid ja kelle süda kuulub spordile, ta on töötanud miilitsas, temast on saanud miljonär ja ta tegeleb süvitsi mediteerimisega — mõistagi on selleks meheks Urmas Sõõrumaa. Lisaks spordile ja mediteerimisele oli vestluses juttu saatekülalise jõudmisest turvateenindusse, tema esimesest miljonist, sotsiaalmeedia osast tema elus ehk selle tähtsusetusest Eesti tuntuima ärimehe jaoks ning ka tema valimisliidust peatsetel kohalike volikogude valimistel Tallinnas. "Ma tajun, et mulle on siin maamunal antud suur vastutus ja mul on mõistlik seda võimalikult palju ära kasutada, ennast arendada ja teenida seda, mida on mulle usaldatud," lausub Urmas Sõõrumaa, kes on oma sõnutsi elanud kolme mehe energia kiirusega.

Need on vaid osa kõigist sündmustest ja huvitavatest inimestest, keda Tallinna Televisiooni "Suvestuudio" on ekraanile toonud, ja kuna veidi alla kolmandiku suvest on veel ees, siis jätkab saade sama põneval eetrilainel. Ometigi on Tallinna Televisioon juba tõestanud oma elujõulisust, oskust muutuda paremuse suunas ja liikuda vaatajatele lähemale, temast on ühele erakonnale orienteeritud telekanali asemel saanud linnatelevisioon, mis kasutab maksumaksja raha otstarbekalt ja teenib ka ise. Kui "Suvestuudio" selle hooaja lõpetab, on Tallinna Televisioon tõenäoliselt tõusnud kindlale kohale praeguse esikolmiku ETV, TV3 ja Kanal 2 kõrvale, nagu seda soovis ka uus juht Revo Raudjärv kevadel, ning TTV kadumine meediamaastikult ei tule enam kõne allagi.

"Suvestuudio" hooaja viimane saade on eetris reedel, 1.septembril algusega kell 20:30! Lisaks sellele, et näeb palju muusikat ja hooaja parimaid palasid, on lõpupeo väga oluliseks osaks Alen Veziko imeline kontsert.