Millise operaatori võrgus näeb esimesena Eestis telekanalit Epic Drama?

Rahvusvahelise meediakompanii Viasat Worldi ja Telia Eesti kokkuleppe tulemusena on 1. jaanuarist Eesti telemaastikul saadaval uus telekanal Epic Drama

Uus julge ja laiahaardeline kanal Epic Drama on Eestis saadaval alates 1. jaanuarist Telia TV teenuse klientidele. Kanal on esialgu kättesaadav lisakanalite ja vene lisakanalite paketi tellijatele. Lisakanalite paketti saavad kliendid vaadata 31. jaanuarini tasuta. Pakkumine kehtib neile, kes tellivad lisakanalite paketi detsembrikuu jooksul. Rohkem infot kampaania kohta saab Telia kodulehelt.

Viasat Worldi president ja tegevjuht Irina Gofman kommenteerib: “Meile teeb suurt rõõmu, et suur osa meie võtmeoperaatoritest üle Euroopa telekanali oma võrkudesse lisavad. See näitab, et meil on ühine eesmärk soovida mõista, mida meie vaatajad tahavad ning siht neile seda ka pakkuda. Me oleme kindlad, et Epic Dramat saadab edu ja see eristub selgelt teistest kanalitest, pakkudes vaatajale maailmatasemel draamat 24/7 sõltumata ajahetkest ja asukohast. Kanali käivitamine on iseseisva ringhäälinguorganisatsioonina meie kiire reageering sellele, mida televaatajad ja partnerid on oodanud ning muidugi soovime ka suurendada üldist katvust ja vaatajaskonda.”

Epic Drama sisaldab üle 600 tunni kõrgresolutsioonis (HD) ajastudraama sarju, mis pärinevad kõikjalt maailmast ning mille tootmiselt kokku ei ole hoitud. Lisaks on enamik programmist värskem kui kolm aastat. 2/3 programmist on pärit Suurbritanniast ja Euroopast, mida täiendavad silmapaistvad seriaalid, mis on toodetud Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Austraalias. Sarjade nimistust võib leida mainekad nimed nagu “Harlots”, “Mr Selfridge” ja “Poldark” ITV Studios Global Entertainment poolt; “The Miniaturist” All3media International poolt; “The Restaurant” ja “Versailles” Banijay Rights poolt; “Borgia”, “Copper” ja “A Letter for Evita” Beta Film poolt ja “Turn” ning “Klondike” Entertainment One (eOne) poolt.

Epic Drama sihtrühmaks on naised ja mehed vanuses 25+, kuid kanal peaks midagi pakkuma kõikidele draama fännidele võimaldades 24/7 ligipääsu erinevatele alažanridele nagu krimi ja müsteerium, klassikaline kirjandus, poliitika ja võim, sõda, seiklus, ajalugu ja fantaasia. Viasat Worldi 19. brändi loomine toetub märkimisväärsetele uurimistulemustele, mis näitasid, et antud žanrile on turul olemas kirglik sihtrühm ning selline sisu on selgelt puudu.

Viasat World jätkab läbirääkimisi teiste operaatoritega, et Epic Drama kättesaadavust veelgi suurendada.