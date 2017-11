FOTOD | Kohalikud tennisetipud käisid kinos uue filmi esilinastusel

Neljapäeval toimus Coca-Cola Plaza kinos filmi "Björn Borg ja McEnroe" Eesti esilinastus.

Kohal oli palju filmisõpru Eesti Tennise Liidust, nende hulgas ka Anett Kontaveit, Jürgen Zopp ja Tennise Liidu peasekretär Allar Hint.

Muheda sissejuhatuse tegid filmile spordikommentaatorid ja tennise spetsialistid Margus Uba ja Toomas Kuum.

"Björn Borg ja McEnroe" on film spordiajaloo ühest suuremast legendist, tennisist Björn Borgist, ning tema tähtsaimast rivaalist, noorest ja andekast John McEnroest, ning nende ajaloolisest duellist Wimbledoni turniiril. See on lugu kahe mehe legendiks saamisest ja hinnast, mis neil selle eest tuli maksta.

Filmi režissöör on Janus Metz, osades Sverrir Gudnason, Shia Labeouf, Stellan Skarsgard, Tuva Novotny.