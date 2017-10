"Aktuaalse kaamera" uudisteankur Kadri Hinrikus lahkub ERRist

Eile pärastlõunal jõudis meediasse teadaanne, et ERRi pikaaegne uudisteankur Kadri Hinrikus koondatakse. Teleuudiste juht Liisu Lass lükkas eile kuuldused ümber, kuid täna selgus, et pikaaegne uudistankur Hinrikus siiski lahkub.

"Soovisime Kadri Hinrikuse töö jätkumist tele-ekraanil, kus tal oleks oma pikaaegse kogemusega palju ära teha. Meie pakkumise järgi oli tal võimalus valida ka uudistetoimetuses endale sobiv roll senise ankruameti asemele. Praeguseks oleme paraku saanud tema eitava vastuse. Plaanime suurema muudatusena üleminekut uudistesaatele, mida juhib senise kahe asemel üks ankur, selle nimel praegu töötamegi," kommenteerib Lass Delfile Kadri Hinrikuse töölt lahkumist.

Lass ütles eile Delfile, et kedagi ei koondata, kuid möönis, et uudistesaadet ootavad lähitulevikus ilmselt siiski ees muutused. "Arutasime täna (eile - toim) ankrutega nende rolli tugevdamist saates, sest nemad on vaataja jaoks saate kõige olulisem osa. Vastab tõele, et õhtuste ankrute rivistus võib muutuda, aga sellest on veel vara rääkida," lausus Lass eile.

Veel ei ole teada, kes Hinrikust asendama hakkab.

