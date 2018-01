WSJ: Trumpi advokaat pani pornostaari vahekorrast vaikima

Trump Foto: Patrick Semansky, AP/Scanpix

Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trumpi advokaat eitas, et president kohtus pornostaariga, et temaga vahekorda astuda. Ajaleht The Wall Street Journal aga kirjutab oma allikatele tuginedes, et jurist maksis naisele vaikimise eest kopsaka summa raha.