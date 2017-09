VIDEO | Robert Griffin III: ma oskan eesti keeles öelda, et Grete on "minu kuninganna" ja "minu hingesugulane"

Eelmisel nädalal Floridat laastanud orkaan Irma eest põgenesid Eestisse ja tegid sugulastele südamliku üllatuse seitsmevõistleja Grete Šadeiko ja tema kallim Robert Griffin III. Noored rääkisid intervjuus "Ringvaatele", mida nad Eestist teevad ja kuidas nad kohtusid.

Robert Griffin III ja Grete Šadeiko kohtusid sotsiaalmeedias. Mees arvas, et naisel võib olla depressioon.

"Ma leidsin ta sotsiaalmeediast, ta postitas mingi tsitaadi. Ma arvasin, et tal on deprekas. Ma saatsin talle vastu sõnumi ja üritasin ta tuju paremaks muuta. Ja siis me hakkasemigi rääkima," kirjeldas sportlane tutvuse algust Eesti naisega.

Foto: Kuvatõmmis / ETV

Roberit eesti keel pole kuigi hea, täislauseid mees moodustada ei oska, kuid Grete on talle siiski mõned sõnad õpetanud. Grete ostis mehele eelmisel korral eesti keele õpiku, nüüd pidavat Robert vaikselt õppima.

"Tere! Tere õhtust! Tere päevast! Head ööd! Terevist! Tema on minu kuninganna! Minu hingesugulane," on mõned sõnad, mida Ameerika jalgpallur tänaseks ära on õppinud

Roberti sõnul meeldib talle Eesti kultuuri õppida, sest Grete on osa tema elust kuni selle lõpuni.

"Kui sa kellegi teise kultuuri astud, siis tuleb seda õigesti teha. Esimese asjana püüdsin ma tema nime korralikult ära õppida," sõnas Griffin.

Foto: Kuvatõmmis / ETV

Enne Šadeikoga kohtumist ei teadnud Robert Eestist väga midagi, ainult seda, kes on Margus Hunt. Nad isegi kohtusid eelmisel aastal ja Margus kinkis Griffinile enda mängusärgi.

Esmakordselt kohtumisel ei teadnud Grete, kes Robert on. Selle peale vaatasid kõik sõbrad teda lolli näoga.

"Ta on nagu päris suur staar Ameerikas, tänaval temaga niisma käia ei saa. Küsitakse pilte ja autogramme, kõike mis kuulsusega kaasneb," tunnistas Šadeiko.

Grete tõdeb, et Robertile meeldib Eestis olla ja üle kõige armastab mees Eesti toitu.

"Esimene kord kui tulin, oli kultuurišokk. Siin osatakse väga hästi ja tervislikult süüa teha, kaotasin siia saabudes mitu kilo," tõdes mees.

Robert lisas, et tema on ise pärit vaesest perekonnast ja ta tahaks pakkuda enda lastele paremat elu, kui talle nooruses osaks sai.

"Mõlemad vanemad teenisid sõjaväes, meil oli väga vaene pere. Minu eesmärgiks on anda enda lastele rohkem, kui mul oli. Ma arvan, et see õnnestub," lisas Griffin.