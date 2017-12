VIDEO | Kes on Hooligan Hamleti multitalent Gita?

Kas pigem videotegija või disainer? Hooligan Hamleti liige, videofilmija ja disainer Gita Siimpoeg avaldab lootust, et ehk võiksid inimesed näha temas multitalenti, kes jääb silma eri aladel.

Gita lendas esmalt moeareenile silmapaistvate T-särkidega “I’m Ridge, bitch”. Möödunud Tallinn Fashion Weekil astus ta üles oma kollektsiooniga. Täna kannavad Mulasabaka brändi mitmed käe- ja seljakotid ning aksessuaarid.

Andeka multitalendi eesmärk on jõuda oma disainiga tavainimesteni. “See, kui näed oma loomingut tänaval kellegi seljas, on kõige ägedam tunne. Tean siis, et olen millegagi hakkama saanud,” selgitas Gita.

Lähiajal tuleb Gita välja uue kollektsiooniga, mille kohta saad rohkem teada videost.

Video on filmitud Sony telefoniga Xperia XZ1, mis on kui loomingu edastamiseks loodud. Kui talent ja oskused vajavad arendamist, siis vahendid oma loomingu jagamiseks maailmaga on siinsamas olemas. Telefonis Sony Xperia XZ1 on peidus 4K-videosalvestus, aegluubis videod ja kaamera, mis teeb pilti enne, kui sõrm jõuab päästikule vajutada.

Vaata videost, millised on Gita unistused ja nõuanded neile, kes otsivad oma teed kunsti- ja disainimaailmas.

Video:

Hamlet Tv “Artist Series No 3 – Gita”

Powered By Sony Xperia Xz1

Video ja montaaž: Kris Süld

Päisefoto: Anton Hmelnitski

CD ja intervjuu: Rainer Olbri

Muusika: Paul Oja