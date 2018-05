VIDEO JA OTSEFOTOD | Dubai prints alustas Padisel ratsutamist numbri alt 3, šeigid on veel nr 6 ja 17

Dubai rikkamaid poissmehi kroonprints šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ehk Fazza viibib parasjagu Eestis, et tutvuda meie kultuuriga ning osaleda Padisel toimuval rahvusvahelisel kestvusratsutamise võistlusel, mis tänavu toimub juba teist korda. Nii kõrge kaliibriga osalisi pole sellel üritusel varem olnud.

Konkurentidel tasub valvel olla, kuna Dubai kroonprints on tegelenud kestvusratsutamisega väga kõrgel tasemel ja on tulnud sellel alal nii Euroopa kui maailmameistriks. Prints ratsutab täna numbri all 3, šeigid on veel nr 6 ja nr 17.

Foto: Andres Putting

Delfi fotograaf Andres Putting sai kroonprintsiga ka jutule — Fazza võttis ratsutamismaski eest ning poseeris kahe võistlusvooru vahepeal meeleldi Puttingu kaamerale ja imestas, et too teda araabiakeeles tervitas ja tänas. Võistluse taset hindab prints kõrgeks ning tuju on mehel väga hea. Teda saadab tohutu kaaskond, kui tavaliselt toetab iga ratsutajat keskmiselt 2-3 inimest, siis Fazza meeskond koosneb paarikümnest inimesest, kelle hulgas ka ohtralt turvamehi.

Publik vahendab Padiselt otsefotosid!