VIDEO | Emil Rutiku suhtes alustati väärteomenetlust korruptsioonikahtluse tõttu

Politsei kinnitab, et tuntud meelelahutaja Emil Rutiku suhtes on algatatud väärteomenetlust toimingupiirangu rikkumise osas. Inimkeeli tähendab see seda, et Rutikut kahtlustatakse korruptsioonis. Rutiku on Kuusalu vallavolikogu liige.

"3. oktoobril alustas politsei väärteomenetluse toimingupiirangu rikkumise osas. Praegu menetlus veel käib ja kõiki asjaolusid kontrollitakse," teatas keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Olja Kivistik.

Rutiku lausus ühel Kuusalu vallavolikogu istungil, et menetlus puudutab hääletust, kus ta hääletas vallavolikogu liikmena otsuse poolt anda valla vara kasutamiseks MTÜ-le, mille juhatusse kuulub tema abikaasa.

Emil Rutiku viitab ka volikogu istungil, et ilmselt vihjasid sellisest seosest politseid tema poliitilised vaenlased. Samuti väidab ta istungi materjalides, et tal endal polnud sellisest korruptsioonikahtluse võimalusest aimugi. "Meie peres on nii, et me ei räägi oma tööasju," sõnas Rutiku volikogu istungil.

"Eelmisel aastal maikuus volikogus otsustati volikogu poolt ühele MTÜ-le anda vara, seoses sotsiaalteenusega. Ja hilisemalt, ma ei tea kes, aga igaljuhul vallavalitsusest on läinud teele korruptsioonikathlustuse toimik. Et mina olen olnud see inimene, kes on seotud selle MTÜ-ga ja see on nüüd siis uurimise all, et see on korruptsioon," kirjeldab Rutiku vallavolikogu istungil.

Rutiku tunnistab, et ka tema hääletas selle poolt, et see MTÜ saaks enda kätte selle koha, kus saaksid rahulikult toimetada. "Ma leian, et see on hea tava ka volikogu esimehele teades, kellega nad on eelnevalt läbi rääkinud selle punkti, et selle eelnõuga on seotud need ja need inimesed ja need võivad olla kellegi volikogu liikmega seotud. See on hea märk, hea tava, et edaspidiselt ei juhtuks selliseid asju, et inimene saab teada, et oo, et vaata, mis sa tegid oma naisele," jätkab Rutiku arutelu. Ta lisab: "Korruptsioon peaks ilmselt tähendama seda, et see inimene on saanud mingit privileegi või kasumit."

Vaata täispikka videot sellest arutelust Kuusalu vallavolikogus videost!

Emil Rutiku liitus 2014. aastal Vabaerakonnaga ning sellest ajast peale olnud ka Kuusalu vallavolikogus. Tänavu jaanuarus astus Rutiku Vabaerakonnast välja.