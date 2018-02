VIDEO | 16-aastasena Simple Sessioni rulavõistluse kinni pannud Jagger Eaton: harjutamine teeb meistriks!

Kõigest 16-aastasena krooniti Simple Session 2018 rulavõistluse võitjaks superstaar Jagger Eaton, kes rääkis Publikule, et tema võidu taga on äärmiselt suur pühendumine.

"Harjutamine teeb meistriks! Ma olen 10 aastat rulatanud ja Sessionil võistlemine on olnud suur asi," sõnas Red Bulli tiimis sõitev Jagger Publikule ja tõdes, et on olnud siin olles väga elevil kogu võistluse vältel.

"Mulle meeldib reisida ja terve see kogemus on olnud meeliülendav," ütles Jagger.

Mida rulaimelaps veel rääkis, saad teada kui vaatad videot!