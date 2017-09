VÄSIMATU MEES! Raivo E. Tamm võtab mõõtu Tartu Linnamaratonil: ma olen väga paljudele inimestele eeskujuks

Armastatud näitleja Raivo E. Tamm, kes suvel läbis IRONMAN 70.3 Otepää triatloni, tuleb nüüd starti ka oktoobris peetava Tartu Linnamaratoni täispikal, 42,2 km pikkusel distantsil.

Aasta alguses elus kannapöörde teinud ning sportlike eluviiside peale suundunud Tamm on üheksa kuuga kaalust kaotanud ligi 20 kilo. "Ma olen väga paljudele inimestele eeskujuks," on ta öelnud.

Otepää poolpikk triatlon läbitud, on hea eeskuju persoonil aeg uuteks väljakutseteks. "Mõtlesin treeneri Ain-Alar Juhansoniga, et kuna osalen järgmisel aastal täispikal IRONMAN Tallinn triatlonil, siis võiks enne seda ikka 42 km läbi joosta. Tartu Linnamaraton tundub selleks hea võimalus," ütles Tamm.

Suuri eesmärke näitleja Tartu Linnamaratoniks ei püstita. "Alustasin jooksutreeningutega alles märtsis, mistõttu tahan maratoni lihtsalt läbida. Loodan, et olen suuteline kogu aeg jooksma. Mingit ajalist eesmärki endale ei sea, tore oleks tervena finišisse jõuda," rääkis Tamm.

Raivo sõnul on jooksmisest saanud tema elu lahutamatu osa. "Vahepeal metsavahel joostes on tunne, et see ongi minu uus olemise viis. Mulle väga meeldib treenida ja võistelda, sest võistlemine tekitab tunde, et olen midagi väärt. Väike ärevus on küll sees, aga samas juba ootan Tartus jooksmist!" rääkis ta.

Tamm lisas, et pärast 35 aastat on tal taaskord plaanis osa võtta ka veebruaris aset leidvast Tartu suusamaratonist.