ÜLLATUS! Baruto võttis vastu geimehe rolli telesarjas

Sumokuulsus Baruto ehk Kaido Höövelson hakkab Jaapani telesarjas mängima geimeest. Mees sõnas, et pikalt rolli vastu võtmisel ei kõhelnud ja erinevalt Eestist pole Jaapanis tegemist niivõrd tabuteemaga.

"Esimene mõte oli, et ega ma ei pea kedagi katsuma või intiimkontakti astuma. Kui aga uurisin enda rolli tausta sügavamalt, selgus, et midagi hullu pole ja väljakutse tundus huvitav. Jaapanis on väga palju geistaare ja see ei ole tabu. Inimesed üldiselt ei vaata sellele pilkavalt. Ma ei näinud seega põhjust, miks mitte osaleda," rääkis Baruto Õhtulehele.

Baruto rääkis eelmisel kuul saates "Hommik Anuga", et tegi mõned kuud tagasi ka elu esimese teatrirolli.

"Tuli täiesti juhuslikult selline pakkumine, et neil ei ole osatäitjat teatrilavastusele "Roheline miil" ja ma mõtlesin, et kuna tegemist on nii ägeda väljakutsega, siis otsustasin selle ka ära teha. Kahe nädala pärast nõustumist hakkasin kahtlema, et ma olen täiesti ära keeranud ja mida ma teen. Aga üritasin end ikka sinna rolli sisse kujundada, aga üksk õnneks meelest ära ei läinud ja kõik sujus. Oli lõbus ja tore projekt," rääkis Kaido.

Mehel on ka juba Eestisse maja ostetud, kuid kuna Jaapanis on väljakutseid palju, siis Eestisse tagasi kolima ta veel ei kiirusta.

