TV3 VIDEO | Uskumatu! 14 kilo alla võtnud Raivo E. Tamm läbis elu esimese triatloni – ma olen kohutavalt õnnelik ja väga uhke

Armastatud näitleja Raivo E. Tammel on hetkel käsil Ironman triatloniks valmistumine. Juba seitse kuud kõvasti trenni teinud mees tegi ära elu esimese katsumuse Tartu Mill linnatriatlonil.

Augustis toimuvaks Otepää Ironmaniks valmistuv näitleja on vähem kui seitsme kuuga teinud läbi totaalse muutumise. Kui jaanuaris kaalus mees 96 kilo, siis nüüdseks on 14 kilo sellest kadunud.

"Koguaeg on kergem olla. Kõndida ja astuda, kõike on kergem teha. Ühtegi starti pole varem teinud, kõhedus on sees," sõnas mees enne võistlust.

Kõige rohkem pelgas armastatud näitleja ujumist, kuna seda oli ta trennides teinud ainult ühe korra.

Kuna Raivo ajagraafik on tihe, siis valis ta osalemiseks kõige lühema, hommikul toimuva distantsi. See koosnes 750 meetrist ujumisest, 20 kilomeetrist rattasõidust ja 5 kilomeetrist jooksust. Mees lõpetas triatloni ajaga 1 tund ja 29 minutit.

"Ma olen nii kohutavalt uhke ja õnnelik," sõnas näitleja pärast katsumuse läbimist.

