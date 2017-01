Otepää Ironmani poolpikk triatlon toimub tänavu 5. augustil ja just nüüd on kõigil algajatel õige aeg selleks treenima hakata. Eelmisel aastal alustas samal ajal ettevalmistusi rokkar Tanel Padar, kes 8 kuud hiljem ka raske katsumuse läbi tegi. Koos Taneliga tegi eduka ristiretke kaasa ka "Seitsmeste" reporter Kalev Kruus.

Tänavu näitab head eeskuju aga palavalt armastatud näitleja Raivo E. Tamm, kes alustab ettevalmistust täiesti nullist. "Ma mõtlesin pärast näosaadet, et mis nüüd edasi ja kuhu edasi ning see tuli. Ma olin valmis midagi edasi tegema, midagi veel hullemat ja ma arvan, et see saab olema minu elu kõige hullem projekt," sõnas Tamm.