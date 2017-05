Tervis korras ja peotuju laes? Edgar Savisaar kutsub kõiki oma sünnipäevale!

Viimasel ajal Facebooki postitustega kitsi olnud Edgar Savisaar murdis vaikuseahela ning teatas öösel, et kutsub kõiki oma sünnipäevale.

Savisaar pöördub oma kallite kaasteeliste poole, teatades, et tal on hea uudis. "Jälle on üks eluaasta möödas. 31. mail pean oma 67ndat sünnipäeva. Teretulnud on kõik need, kes tahavad meenutada, unistada, kallistada ja muud teha, mis seda aastat meelde tuletab," kirjutab Savisaar üleskutses.

Korruptsioonisüüdistusega poliitik toonitab, et intervjuusid ta ei anna. "Poliitikast räägitakse sedavõrd-kuivõrd. Käsitletakse tervishoiuprobleeme. Vaatame tulevikku!" teatas Savisaar.

Kusjuures samal päeval toimub ka Vabaerakonna korraldatud Tallinna Korruptsioonikonverents "Edgar läinud, pidu jätkub!". Kas tegemist on kokkusattumusega või mitte, jääb igaühe enda otsustada.

Savisaare kohtuprotsess on hetkel jõudnud nii kaugele, et oodatakse kohtuekspertiisi tulemust, et välja selgitada, kas Savisaare tervislik seisund võimaldab tal kohtuprotsessis kaasa lüüa või mitte.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) direktor Üllar Lanno ütles mai keskel Delfile antud usutluses, et Savisaare tervise uurimiseks on moodustatud eraldi komisjon. See vajadus tekkis, sest Savisaare advokaadi sõnul on ta liiga haige, et altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu alla minna.

"Edgar Savisaarele tehtava ekspertiisi määrus on Harju maakohtust EKEI-sse jõudnud. EKEI on moodustanud kohtuarstliku ekspertiisi komisjoni, kus on neli inimest. Komisjon teeb oma tööd ja uurib ekspertiisiks esitatud andmeid ja materjale," kommenteeris Lanno.

"Nagu varasemalt olen öelnud, teeb ekspertiisiasutus kõik endast oleneva, et ka Edgar Savisaare ekspertiis võimalikult kiiresti valmiks, kuid kindlat kuupäeva valmimiseks EKEI hetkel veel lubada ei julge," lisas Lanno.