16. veebruaril toimub Alexela Korvpalli Meistriliiga hooaja vingeim vastasseis, kus platsile lähevad Eesti parimad korvpallurid. Suurel korvpalliõhtul hoolitsevad muusikalise poole eest Koit Toome, ansambel Shanon ja möödunud sügisel Eesti parima DJ tiitliga pärjatud Andres Puusepp.

“Ma olen korvpalli terve oma teadliku elu jälginud, olen Eesti klubide suur austaja ja ka ise seda amatöörtasemel oma sõpradega mänginud. Mulle tohutult meeldib korvapalli jälgida ja praegusel hetkel hoian ma kindlasti BC Kalev Cramo tegemistel silma peal,” pajatas Andres Puusepp oma suhtest korvpalliga.

Olgugi, et tal on oma kindlad lemmikud olemas, peab DJ enda sõnul Tähtede Mängul siiski erapooletu olema: “Mul oleks kummagi võidu üle hea meel, sest ma tunnen nii Kullamäed kui ka Kuusmaad ise väga hästi. Eks ma vaatan siis koha peal, kellele ma rohkem pöialt hoian, praeguse seisu järgi olen ma täiesti kahe vahel.”

Suurel korvallisõul jääb Andrese kanda vaat et üks tähtsamaid ülesandeid ehk rahva meeleolu üleval hoidmine. Mees kinnitab, et muusikat tuleb nii noortele kui ka vanadele: "Nagu näiteks Kuusmaa ja Kullamäe noorusaegadest," naljatab ta ja lubab kossuässade lemmiklood välja uurida.

“Tasub igal juhul kohale tulla, ainuüksi juba seepärast, et Eesti korvpalli peab austama ja sellise suure mängu korraldamine on väga tänuväärne asi. Lisaks ei näe seal ju mitte ainult korvapalli, seal on ka meelelahutuslik pool,” ütleb Puusepp.

Tähtede Mäng, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab Saku Suurhallis 16. veebruaril kell 18.30. Piletid on müügil Piletilevis.