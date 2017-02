16. veebruaril toimub Alexela Korvpalli Meistriliiga hooaja vingeim vastasseis, kus platsile lähevad Eesti parimad korvpallurid. Suurel korvpalliõhtul hoolitsevad muusikalise poole eest Koit Toome, ansambel Shanon ja möödunud sügisel Eesti parima DJ tiitliga pärjatud Andres Puusepp.

Koit Toome tunnistas Publikuga vesteldes, et korvpalli võib spordialadest nimetada tema elu esimeseks armastuseks. “Käisin kunagi Kivimäel Muusikakeskkoolis ja meil oli hästi lahe kehalise kasvatuse õpetaja — olime küll kõik muusikapoisid, aga ta pani meid huvituma korvpallist ja tegime palju sporti seal. Mängisime korvpalli kõik vahetunnid ja teinekord jäime pärast kooli terveks õhtuks veel võimlasse,” rääkis ta, et tegemist on ainsa spordialaga, millega ta suhteliselt maast madalast peale on tegelenud.

“Vanemast peast hakkasid mul aga vigastused tulema ja ma mäletan üht eriti halba juhtust, kui ma kunagi kaks aastat Helsingis Linnateatris töötasin. Meil oli iga nädal umbes 5-6 etendust ja mina mängisin seal peaosa, ent eelneval õhtul läksin ma oma koolivendadega Muusikakeskkooli korvpalli mängima ja ma murdsin oma jalaluu nii, et mul oli sidemete rebestus ja luust kild väljas. Järgmine õhtu pidi Helsingis etendus olema ja jube jama tuli sellest — minu asemele võeti mingi Soome kutt sinna, kes tegi järgmised 4 või 5 kuud minu asemel etendusi ning mina ei saanud tööd teha ega kontserte ja etendusi anda,” meenutas Koit juhtumit, mis pani teda sügavalt mõtlema.

“Tegelikult on välismaal hästi tavaline asi, et kui sul on mingid suured lepingud, siis sa annad oma allkirja ja sa ei tohi tegeleda spordialaga, kus sa võid ennast vigastada. Eestis aga neid tol ajal ei tehtnud ning see oli mu suur õppetund. Kuna mul on paar korda hiljem olnud ka hüppeliigestega probleeme, siis ma ühel hetkel otsustasin, et ma ei saa enam korvpalli mängida. Mul on ju kogu aeg mingid suured teatriprojektid või kontserdid või tuurid ja kui midagi peaks jalaga juhtuma, siis ma ei saaks enam tööd teha. Lõpetasin ühel hetkel korvaplli mängimise ära ja ma mõtlesin, et tuleb vastavalt oma vanusele vaadata mingi teine ala, millega tegeleda,” seletas Koit.

Korvpalli mängimine on jäänud küll mehe nooruspõlve, ent spordiüritustel musitseerimist tuleb Koidul siiani aeg-ajalt ette. Kõige eredamalt on tal meeles 2001. aastal aset leidnud legendaarne mäng, kus Eesti võitis Prantsusmaad: “See jääb mulle vist eluks ajaks meelde, sest ma laulsin seal hümni ja Saku Suurhall oli nii puupüsti rahvast täis, ma ei ole kunagi nii palju inimesi seal näinud. See oli mingi müstiline õhtu. See möirgamine, see müra ja kisa, inimeste eufooria — see oli täiesti pöörane! See oli selline tunne, mida ma ei ole seda kusagil mujal kohanud.”

Juba järgmisel nädalal toimuvale Tähtede Mängule tasub Koit Toome sõnul tulla juba ainuüksi seepärast, et platsile astuvad Eesti parimad korvpallurid ning tavapärasest rohkem pannakse rõhku sõuelemendile: “Aivar Kuusmaa ja Gert Kullamäe — vanameistrid koos. Ma tunnen mõlemat väga hästi ja nad on ka kõvad muusikasõbrad. On tore, et Eesti parimad saavad kokku ja leiab aset selline sõralik konkurents. Tegemist on suure korvpallisündmusega, mida on igal juhul lõbus vaadata.”

Tähtede Mäng, mis sisaldab lisaks vingele showmängule ja slackliner Jaan Roose ülesastumisele ka erinevaid viske-, pealtpaneku- ja osavusvõistlusi ning Koit Toome ja Shanoni esinemisi, algab Saku Suurhallis 16. veebruaril kell 18.30. Piletid on müügil Piletilevis.