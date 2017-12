Suri näitleja Hans Kaldoja

Täna lahkus meie seast näitleja Hans Kaldoja.

Hans Kaldoja (15. november 1942 Igavere küla, Raasiku vald – 1. detsember 2017) oli eesti näitleja.

Hans Kaldoja lõpetas 1969. aastal Tallinna Draamateatri õppestuudio. Aastatel 1965–1992 töötas ta näitlejana Eesti Draamateatris, alates 1992. aastast on vabakutseline.

Hans Kaldoja on mänginud rohkem kui sajas teatrirollis, millest enamik Eesti Draamateatris ning mitmes telelavastuses, filmis (nt "Inimesed sõdurisinelis") ja telesarjas. Eesti Rahvusringhäälingu fonoteegis on ligi 700 tema osalusega helisalvestit, kuhu kuulub 130 kuuldemängurolli, 62 järjejuttu, 116 "Meelejahutaja" sketši ning rohkelt õhtujutte ja luulesaateid. Eesti Pimedate Raamatukogus on ligi 200 Kaldoja loetud raamatut ja ajakirja.

2009. aasta jaanuarist 2011. aasta sügiseni juhtis Kaldoja koos Diana Lorentsi, hiljem Ewe Kaselaanega saadet "Prillitoos".