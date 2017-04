Stockholmi rünnakus hukkus muusikarakenduse Spotify juhtivtöötaja

9. aprillil selgus, et üks neljast 7. aprillil toimunud Stockholmi traagilises rünnakus hukkunuist oli muusikarakenduse Spotify juhtivtöötaja Chris Bevington. Rünnakus hukkus kokku neli inimest.

Bevingtoni surma kinnitas avalikkusele Spotify tegevjuht Daniel Ek, kes kirjutas sotsiaalmeediasse ka liigutava järelhüüde.

41-aastane Chris Bevington oli Spotifys töötanud viimased viis aastat, praeguseks juhtis ta globaalsete partnerluste ja äriedendamise osakonda. Kahe lapse isa, kes eelnevalt ka Warner Music'us töötanud, elas alaliselt Stockholmis.

"Me oleme kõik meeleheitel tänaste uudiste valguses, saanud teada oma andeka, hooliva ja kaastundliku poja Chrisi traagilisest surmast. Ta oli imeline abikaasa, poeg, isa, vend ja lähedane sõber paljudele," sõnas Chris Bevingtoni isa BBC-le antud kommentaaris ning lisas, et perekond palub praegusel raskel ajal oma privaatsust austada.

7. aprillil sõitis Stockholmi kesklinnas veok rahva sekka. Õnnetuse tagajärjel hukkus neli ning vigastada sai umbkaudu 15 inimest. Kahtlusalusena on kinni peetud 39-aastane usbekk, kes ei saanud Rootsi elamisluba ning keda ähvardas riigist väljasaatmine.

Spotify tegevjuhi Daniel Eki järelhüüe:

"Kinnitame väga suure šoki ja raske südamega, et meie Spotify meeskonna liige Chris Bevington oli üks Stockholmi arutus rünnakus hukkunuist. Chris on meie bändiliige olnud üle viie aasta. Ta on suurepäraselt mõjutanud nii meie äri kui ka kõiki, kes temaga koos töötanud. Pole sõnu kirjeldamaks, kuidas teda igatsema hakatakse või kui kurvad me oleme, et ta sellisel moel kaotasime.

Ehkki see koletu uudis alles jõuab meie teadvusesse, on meie põhifookuseks Chrisi perekonna ja lähedaste jäägitu toetamine. Ma olen endast väljas ja südamepõhjani kurb, et selline asi Rootsis aset leidis. Ainus valguskiir sellel sügavalt mustal momendil on kogu armastus, kaastunne ja solidaarsus, mida inimesed teineteisele pakuvad. Ka Chris oli sedasorti inimene. Me jääme sind väga igatsema, Chris. Puhka rahus, mu sõber."