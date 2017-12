Rannahunt taas vaba: Rivo Vesik läks naisest lahku

Tuntud rannavõrkpallur Rivo Vesik, kes on praegu ametis Venemaa rannavõrkpallikoondise treenerina, lahutas oma abielu Kerttu Vesikuga.

"Jah, vastab tõele, et abieluline suhe Kerttu ja minu vahel on ilma tülide ja intriigideta lõppenud," tunnistab Rivo Kroonikale. "Pühendume mõlemad ühiselt meie lapse kasvatamisele, oma töödele ja tegemistele ning meie omavaheline läbikäimine on sõbralik."

Miks lahku mindi, selle soovivad nad Rivo sõnul aga enda teada jätta: "Oleme tavalised rahulikud inimesed ega soovi suuremat tähelepanu."

