Pärast pikka ja rasket haigust lahkus muusik Uku Kuut

Uku Kuut suri eile, 22. septembril 51-aastasena, teatab tema abikaasa Kertu Silla-Kuut emotsionaalses sotsiaalmeediapostituses.

Hüvastijätt Uku Kuudiga toimub 30. septembril Saaremaal, Tornimäe kirikus.

Uku Kuut sündis 8. juulil, 1966. aastal. Tema ema on Eesti jazz-laulja, helilooja ja plaadikeerutaja Marju Kuut. Ränk närvihaigus tegi funk-muusika produtsent Uku Kuudist ööpäevaringset hooldust vajava mehe. Uku Kuut põdes haigust nimega ALS (amüotroofiline lateraalskleroos), mis on motoorsete närvirakkude progresseeruv degenereerumine kogu närvisüsteemis, mille tulemuseks on lihaste jäikus, kõhetumine ja hilisemas staadiumis kogu keha halvatus. Halastamatu haigus lukustab terve mõistuse juures inimese abituna oma kehasse.

ERR-i andmetel salvestas Uku Kuut kuueaastaselt salvestas Eesti Raadios oma esimese loo. Oma karjääri jooksul produtseeris Kuut muusikat Rootsi ja Ameerika artistidelt peamiselt R&B ja jazzi valdkonnas.

Eesti Ekspressile antud intervjuus tuli ilmsiks Kuudi tegelik seisund. Särava mõistusega mehe ainsaks suhtlusvahendiks oli silmade abil liigutatav arvuti. Uku Kuudil on ka täiskasvanud poeg, abikaasa Kertuga neil lapsi ei olnud. Varasemas intervjuus on paar naljatlenud, et nende kolm kassi ongi laste eest.

Eesti Ekspress kirjutas Uku Kuudist aastal 2013.