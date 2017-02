PALJU ÕNNE! Egle ja Heiki Nabi on teise lapse ootel

HEIKI NABI, EGLE ELLER-NABI Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Lõppenud aasta sügisel esimese eestlasena Mr. Olympia võistlustel osalenud ja Bikini Olympia jõuproovil bikiini-fitnessis 16. koha saavutanud Egle Eller-Nabi teatas septembris, et teeb võistlemises mõneks ajaks pausi. Kes oleks osanud arvata, et tol hetkel välja öeldud sõnade taga on pikem puhkuseplaan.