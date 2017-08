PÄEVA PILT: Eesti kümnevõistlejad Õiglane-Saluri-Uibo kasvatasid Londoni MMiks kambakesi õnnevuntsid?

Eile Londonis toimunud kergejõustiku MMil Eesti poistele kaasa elanud teravama pilguga spordisõbrad avastasid sportlaste välimuses midagi ebatavaliselt vandeseltslaslikku.

Kõik kolm noormeest ehk Janek Õiglane, Karl Robert Saluri ja Maicel Uibo, kes ka eri väljaannetele intervjuusid andsid, näisid olevat endil ninaalused uduvuntsidest turri lasknud kasvada. Kas tegu võis olla spordikolmiku hea õnne märgiks kasvatatud õnnevurrudega või on spordimaailma haaramas uued 80ndad? Vaid veidi varem tehtud jäädvustused ei anna tunnistust, et mehed oleksid vuntsimoe küüsi langenud ning ka movember on veel mägede taga. Publik jääb versiooni number üks juurde: tegu on Londoni õnne nimel kambavaimust kasvatatud ninaaluste päevakoertega, mis vähemalt ühele ka korraliku tulemuse tõid. Tubli töö, kutid!