Otepää Ironmani poolpikk triatlon toimub tänavu 5. augustil ja sel korral plaanib raske katsumuse läbi teha ka eestlaste poolt palavalt armastatud näitleja Raivo E. Tamm. Ürituse peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul saab see teekond olema keeruline, ent Raivol on selle läbimiseks vajalik soov ja tahtmine olemas.

“Nagu ikka Hea Eeskuju projekti liikmetega, proovime me kõigepealt ära hinnata selle inimese tervisliku seisundi ja aru saada, mis see algpunkt on. Esimese asjana on kohe esmaspäeval koormustest ja spordiarsti konsultatsioon. Sealt tulenevalt saame me teada Raivo tervisliku hetkeseisundi ja fikseerida kõik parameetrid (kaalud, pikkused, hapnikutarbimised ja n-ö südame koormustaluvuse jm), et teha talle väga konkreetse treeningplaan,” kirjeldas Ain-Alar Juhanson Publikule Raivo E. Tamme sporditee algust.

Koormustest on küll tuleval nädalal, ent esimese trenniga hakkab näitleja pihta juba homme, milleks on tund aega jalutust rahulikult vabas õhus: “Eks Raivot silmas pidades ongi esialgu ette nähtud sellised hästi madal-aeroobsed liikumised, et natukene liikumisega uuesti harjuda. Ta on mulle ära saatnud ka oma sportliku ajaloo ja seal on nii mõnigi huvitav nüanss sees. Mees on lapsena ujumistrennis käinud ja on teinud ka matka moodi sõjalis-sportlikke mänge, mis on väga head vastupidavusnäitajad. Kui sa oled ikkagi paar päeva metsas ringi tuuseldanud, siis tõenäosus on, et sul sellist vastupidavussisu võiks olla. Peab aga ütlema ka, et projekt saab väga põnev ja intrigeeriv olema, sest Raivo on circa 15-20 kilo ülekaalus ja ega see lihtne ei saa kindlasti olema,” rääkis Juhanson, et teekond triatlonini on pikk. Tema sõnul peaks eelneval aastal projektis osalenud Tanel Padari ja Kalev Kruusi näitel trenni tegema 6-8 tundi nädalas, et olla võimeline taluma 5-6 tunnist pingutust võistluspäeval, Raivo puhul ehk pigem 6-7 tunnist.

Hea Eeskuju projektis on aastate jooksul osalenud terve rida tuntuid tegelasi ning sel korral Raivo E. Tamme kaasamise taga on Kalev Kruus. “Kui me tänavu plaane pidasime, siis Kalevil see uhke idee tuli, et miks mitte proovida seda sama meest, kes näosaates Tanel Padarit parodeeris. Minu meelest on tema just see õige isik motiveerimaks neid keskeas või ka nooremaid inimesi, kes veel mõlgutavad spordiga tegemisest mõtteid. Ta on kindlasti hea eeskuju,” arvab Ain-Alar.

Teatavasti on Raivo E. Tamm üks töökamaid näitlejaid Eestis ning Juhansoni hinnangul saab tema tiheda graafikuga treeningplaani klapitamine olema äärmiselt keeruline: “Aja planeerimine oligi meie esimese intervjuu keskne teema, et kodu-, töö- ja tulevane spordielu omavahel sõlme ei läheks. Eks aeg näitab, kuidas see õnnestub. Ta ise oli küll seda meelt, et tal on kodus nii noor laps ja ta peaks ennast ikkagi vormi ajama ning kuna ta vabakutseline on, siis sport ikka ennekõike. Kui oli vaja esmaspäevaks koormustesti aeg kinni panna, siis samal aja olid ka “Õnne 13” võtted ja tal õnnestus need natukene edasi lükata, et saaks selle ära teha. Teadupärast on koormustestile ka väga suured järjekorrad, nii et see tahtmine ja soov on tal sees olemas. Kui see on inimesel olemas, siis ma arvan ei ole ka mingiti takistust — seda enam, kui on kasutada hea tugiseltskond nii treenerite kui ka arstide näol.”