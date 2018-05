Ootamatult ERRist lahkunud pikaajaline uudisteankur Monika Tamla asub kõrgepalgalisele ametikohale riigikantseleisse

Hiljuti ootamatult Eesti Rahvusringhäälingu ekraanilt lahkunud Monika Tamla uus töökoht on selgunud — ta asub alates 14. maist tööle riigikantseleisse tippjuhtide kompententsikeskuse nõunikuna.

"Ma tunnen, et antud ajahetkel pakub see töö mulle kõige põnevamat väljakutset ja arenguvõimalust," kommenteeris ta põgusalt ERRi meelelahutusportaalile Menu. Tamla ametissenimetamise käskkirjast nähtub ühtlasi, et brutopalka hakkab ta edaspidi saama 2000 eurot kuus ning nagu ikka Eesti seadustele kohane, peab arvestama ka neljakuulise katseajaga.

Monika Tamla alustas Eesti Televisioonis töötamist sajandivahetusel, ta on olnud "Terevisiooni" uudistetoimetaja-saatejuht ning 2007. aastal liitus "Aktuaalse kaameraga". Tänavu 1. mail juhtis staažikas uudisteankur viimast korda "Aktuaalset kaamerat".

20 aastat teletööd teinud ajakirjanik ei soostunud eelmisel nädalal avalikkusele oma otsust ekraanilt lahkuda pikemalt kommenteerima, täpsustades vaid, et tegu on tema isikliku otsusega ja keegi teda selleks survestanud pole. Sama kinnitasid ka Tamla kolleegid uudistetoimetusest.