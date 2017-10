Netflix loobub Kevin Spacey skandaali tõttu „Kaardimaja“ sarjast

Netflix otsustas katkestada populaarse seriaali „Kaardimaja“, põhjuseks sealset peategelast kehastava näitleja Kevin Spacey ümber puhkenud skandaal.

Mäletatavasti teatas seriaalist „Star Trek Discovery“ tuntud näitleja Anthony Rapp, et umbkaudu 30 aastat tagasi, 1986 aastal, üritas Kevin Spacey talle ühe New Yorgi korteripeo käigus agressiivsel viisil seksuaalselt läheneda, hoolimata asjaolust, et Rapp oli toona 14-aastane, kirjutas Deadline.com

Kevin Spacey postitas seepeale internetti vabanduse, öeldes, et ei mäleta intsidenti, kuid tunneb end siiski süüdi. Ühtlasi teatas ta oma vabanduskirjas, et on biseksuaalne, jättes mulje, et üritab selviisil tähelepanu mujale juhtida.

Netflix ja „Kaardimaja“ tootev ettevõte Media Rights Capital teatasid oma otsusest täna, põhjendades sammu asjaoluga, et on „Kevin Spaceyt puudutavatest uudistest sügavalt häiritud“.

Mis saab Netflixi töös olevast filmist „Gore“, kus Spacey peaks kehastama filosoofi ja mõjukat intellektuaali Gore Vidali, pole esialgu selge, ent ei saa välistada, et seegi ei jõua kunagi ekraanidele.

Produtsent Harvey Weinsteini ümber lahvatanud Hollywoodi seksiskandaal kogub muudkui uusi tahke, Spacey juhtum on selles reas viimane. Eestiski populaarse seriaali „Kaardimaja“ kuues hooaeg oli juba töös. Spacey kehastab sarja peategelast, salakavalat USA poliitikut Frank Underwoodi, kes vahepeal ka üliriigi presidendiks tõuseb.