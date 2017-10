Menukirjanik Sofi Oksaneni kiri Melania Trumpile: sa oled USA esimene leedi, käitu selle vääriliselt!

Soome-Eesti kirjanik ja dramaturg Sofi Oksanen kirjutas USA esileedile ehk presidendi abikaasale Melania Trumpile emotsionaalse kirja, kus palub tal esileedi vääriliselt käituda ja maailma naistele positiivset eeskuju näidata.

Eriti idaeuroopa naistele, kes peavad lääne mehi ja elu endiselt ülimalt ihaldusväärseks, kuigi ei tunne kumbagi üldse lähemalt.

Oksanen leiab, et Melania Trumpi saamine USA esileediks on parimaid asju, mis Ida-Euroopast pärit tüdrukutega pika aja jooksul juhtunud, aga sellest ei piisa.

Melania peaks ka ühiskondlikult aktiivseks muutma, kasvõi selleks, et näidata, et idaeuroopa tüdruk võib olla läänes enamat kui prostituut või midagi taoliselt madalat ja põlastusväärset.

Kirja avaldas Rootsi üks juhtivaid õhtulehti Expressen.

Kollaaž: üleval USA esipaar, all Sofi Oksanen (Fotod: AFP)

Oksanen kirjutab muuhulgas: "Idaeuroopa tüdrukud - valged ja odavad - on endiselt maailmses seksiäris ihaldatuim kaup. Nad tulevad riikidest, kus elatustase on madal, ühiskondlikud turvavõrgud nõrgad ja korruptsioon levinud, mis on inimkaubandusele ja seksiärile suurepärane pinnas.

Aga mida tugevam riigi majadus, seda rohkem sugudevahelist võrdsust näeme ja seda vähem tüdrukuid hakkab prostituudiks või abiellub mehega, keda vaevu tunneb.

Ole esileedi nime väärt ja muuda maailma nagu USA esileedid enne sind. Loo fonde, külasta varjupaiku, tõsta teadlikkust, aita inimestel inimkaubandust ja ärakasutamist är tunda, anna ohvritele julgust ette astuda - aita neil tunda, et neil on selleks õigus.

Sina saad maailma muuta, hakka pihta ja me toetame sind avasüli. Sul on suutlikkust. Sa võiksid meie kõigi kangelanna olla!"

Loe Oksaneni kirja inglise keeles