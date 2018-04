Meenutuseks: põllu peal sünnitamisest rääkiv Janek Mäggi kuulutas omal ajal, et 30-aastaselt on vallalise naise rong läinud

Mäggi: Jah, nõus. Mina ütlesin lihtsalt, et õues vihma sajab ja on oht saada märjaks, kui sobivate riieteta välja minna. Noor naine on atraktiivne, kihvt, läheb vanematele meestele peale. See on ju uuringutega ära tõestatud, et naistel on väga palju eeli­seid kuni vanuseni 30 ja meestel on eeliseid vanuses 30–55. Ja siis, kuskil 55aastaselt, saabub tasakaal.

Eile ärritas Mäggi paljusid inimesi oma nägemusega sünnitamise tingimustest. "Aktuaalses kaameras" võttis ta sõna Valga ja Põlva sünnitusosakonna sulgemise teemal. "Esimene oluline asi on see, et kuni kolmapäeva õhtuni ei olnud mul aimugi, et pean sellele küsimusele vastama. Aga kui tõsiselt mõtlen, siis selle töö käigus ma sain aru, et Valgas saab sünnitada rahulikult edasi, Eestis saab sünnitada ka põllu peal. 11 inimest Eestis sünnitab autos, selliseid asju juhtub kogu aeg. Valgas ja Põlvas on tingimused väga head ka pärast seda, kui valdav osa sünnitajaid hakkavad seda tegema Tartus, kus on ideaalsed tingimused olemas."

Ettepaneku riigihalduse ministriks hakata tegi Mäggile peaminister Jüri Ratas. Ta põhjendas, et pidas silmas Mäggi mitmekülgset juhtimiskogemust, head sotsiaalset tunnetust ja laialdast ühiskondlikku tegevust. "