Mart Normet ootamatust reklaamikampaaniast: kui leppisime selle kokku, siis ei olnud mingit juttu kampaaniast ega brändist

Eile selgus, et Eesti Laulu finaalis kõlanud Leslie Da Bassi ja Evelin Võigemasti laul "Naine" on osa Tallinna Kaubamaja värskest reklaamikampaaniast, korraldusmeeskond ei teadnud sellest Mart Normeti väitel midagi. "Ringvaates" rääkis tekkinud olukorrast Mart Normet, kes sõnas, et käitutud on vääritult.

"Mina kuulsin sellest tegelikult eile, kui mulle helistas Postimehe ajakirjanik, ma oleks selle peale äärepealt kõrvale tõmmanud autoga," sõnas Mart Normet.

"Selguski äkki tõesti, et see on Kaubamaja kampaania lansseerimine, mis Eesti Laulu ajal toimus, ja seejuures meiega täiesti kooskõlastamata."

Normet rääkis, et vahenumbrid on nagu külalised, kellel on erakordne võimalus ennast näidata.

"Kui sa kutsud kellegi endale külla, siis sa eeldad, et ta käitub ilusti ja viisakalt, ning temaga ei kaasne mingit kaaskonda, aga praegu on nii, et külalised käitusid vääritult."

Normet ei taha otseselt nimesid välja tuua, kuid tõdeb, et Evelin puutub olukorda kõige vähem.

"Mina ise leian, et Rahvusringhäälingu eeter peab olema täiesti puhas, see on kõigi maksumaksjate huvidest, et on üks selge eeter, kus pole midagi kallutatut. Selge see, et tabati ära õige hetk ja see laul lendas kohe Kaubamaja reklaami," toonitas Normet.

Normet väidab, et ühestki kampaaniast või brändist juttu ei olnud, tegu oli tema jaoks ikkagi üllatusega.

"Kui me leppisime selle eelmise aasta lõpus kokku, siis loomulikult ei olnud mingit juttu ühestki kampaaniast ega brändist, oli jutt sellest, et on kihvt laul, millega võiks teha midagi suurt."