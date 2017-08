Maik-Kalev Kotsar: vanemad on mind oma eeskujuga kasvatanud. Eelkõige on nad tahtnud, et minust saaks hea inimene!

Tähtsaim võit on võit iseenda üle – selle­ põhimõtte järgi kasvatavad spordiusku Ruta ja Egon Kotsar oma nelja last. Neist vanim, USAs elav Maik-Kalev on korvpalli­ringkondades juba hästi tuntud, lastes nüüd vanematel oma kasvatuse vilju maitsta.

“Vanemad on mind oma eeskujuga kasvatanud. Eelkõige on nad tahtnud, et minust saaks hea inimene, tulemused spordis pole olnud esma­tähtsad. Neile on olulisem, et oleksin peresuhetes hooliv ja saaksin majanduslikult hakkama," ütleb Maik-Kalev ajakirjale Pere ja Kodu antud intervjuus.

Maik-Kalev tunnistab, et vanemad nõudsid temalt kooli ajal palju, poissi omakorda motiveeris aga see, et ka ema-isa ise andsid endast kõik.



