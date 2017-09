KLÕPS | Eesti sõjaveteran kohtus Invictus mängudel prints Harryga

Nooremveebel Agor Tettermann kohtus Torontos korraldatavatel Invictus mängudel Suurbritannia prints Harryga.

Agori sõnul oli kohtumine siniverelisega kiire ja sõnatu. "Kuna tähtsal mehel on kiire, siis tegime ainult pilti, ilma rääkimiseta," sõnas Agor Publikule.

Agor võistles tänavu Invictus mängudel juba kolmandat aastat. Agori võistlusaladeks olid 6kg kuulitõuge, rattasõit ja sõudeergomeeter. Agor kohtus prints Harryga vahetult enne rattasõidu starti. Harry tegi pilte ka teiste võistlustel osalejatega.

Agor Tettermann saavutas IR3 klassis nelja minuti sõudmises 4. koha, IR3 klassis ühe minuti sõudmises 8. koha, IF1 klassis kuulitõukes tulemusega 4.84 m 13. koha ning IRB1 klassis jalgrattasõidus eraldistardis 7. koha.

Invictus mängud on Suurbritannia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. Idee sai alguse, kui Harry külastas USA-s toimunud vigastatud veteranidele mõeldud spordivõistlust ning ta soovis luua sarnase rahvusvahelise võistluse. Invictus tähendab ladina keeles võitmatut.

Sel aastal toimuvad Invictus mängud 23.-30. septembrini Torontos. Mängudel osaleb kokku üle 550 võistleja 17-st erinevast riigist. Sel aastal osalevad mängudel Afganistan, Austraalia, Kanada, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Gruusia, Saksamaa, Iraak, Itaalia, Jordaania, Holland, Uus-Meremaa, Rumeenia, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid.

Varasemalt on mängud toimunud Londonis (2014) ja USA-s Orlandos (2016). 2018. aasta mängud toimuvad Austraalias Sydneys.

Eelmisel aastal toimunud mängudel võitsid eestlased kokku 10 medalit.

Eesti on osalenud mängudel alates nende loomisest 2014. aastal. Osalema kutsutud riikide arvu on igal aastal suurendatud, sel aastal on uuteks osalejateks Rumeenia ja Ukraina.