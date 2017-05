Jüri Ratas kohtub homme Donald Trumpiga! Kas unelmate liftivestlus saab reaalsuseks?

Ott Sepa ja Märt Avandi aastalõpuintervjuus mängiti läbi ka olukord, kus Jüri Ratas kohtub liftis Donald Trumpiga. Homme võib see juhuste kokkulangevusel isegi juhtuda.

Ott Sepp kehastus intervjuus Donald Trumpiks ning Jüri Ratasele anti 30 sekundit, et USA presidendiga kõige põletavamatel teemadel kõneleda: “Teeme nii, et on selline lift, kus saab istuda. Teie istute liftis, Donald Trump siseneb ja sõit läheb kolmandale korrusele — see võtab aega 30 sekundit ehk 30 sekundi jooksul on teil aega rääkida kõige põletavamatel teemadel,” seletas Avandi.

Jüri Ratas läks lahkelt mänguga kaasa ning pärast Ott Sepaga humoorikat sahmerdamist lausus peaminister tõsisel ilmel: “Mul on väga hea meel olla teiega ühes liftis. Eesti on tugev toetaja NATO-le. Õnnitlen teid teie ametiaja alguses ja ma loodan, et meie koostöö saab olema tõhus.”

Valitsuse eelinfos seisab, et 25. mail viibib peaminister Jüri Ratas NATO riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisel Brüsselis.

Reuters on kirjutanud, et oma osalemist on kinnitanud ka USA president ehk Ratasel tekib juba homme reaalne võimalus Donald Trumpiga ühte lifti sattuda ning neid samu lauseid juba inglise keeles korrata. Muide, kindlasti oleks see ka hea keeleharjutus — teatavasti on Ratas viimastel kuudel usinalt inglise keelt õppinud.

Vaata ja meenuta lõbusat mängu, mis juba homme võib saada reaalsuseks!