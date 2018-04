Ita Ever Foto: Eesti Draamateater

Täna tähistab oma 87. sünnipäeva Eesti teatri grand old lady Ita Ever. Alati vitaalne ning inimeste poolt aastakümneid palavalt armastatud näitlejanna lõputu energia ning aus ja lahke meel inpireerivad meid kõiki, noori ja vanu. Palju-palju õnne, vahva Ita Ever! Meenuta galeriist Itat läbi aegade!