Täna Tallinnasse visiidile saabunud Ukraina president Petro Porošenko lõpetab päeva piduliku õhtusöögiga Tallinna raekojas.

Porošenko alustas visiiti Kadriorust, kus kohtus president Kersti Kaljulaidiga. Kersti Kaljulaidi ja Ukraina riigipea Petro Porošenko tänasel kohtumisel keskenduti olukorrale Ida-Ukrainas, Ukraina ja Euroopa Liidu vahelistele suhetele ning reformide elluviimisele Ukrainas.

President Kaljulaid rõhutas kohtumise järel, et Venemaa vastased sanktsioonid peavad püsima kuni Minski lepete täieliku rakendamiseni. "Ukraina territoriaalne terviklikkus peab taastuma ning Venemaa peab lõpetama Ukraina destabiliseerimise," ütles riigipea.

Ukraina ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid kommenteerides märkis president Kaljulaid, et Eesti toetab võimalikult kiiret EL viisavabaduse rakendamist Ukrainale. "Tahame, et praktiline koostöö EL ja idapartnerite vahel süveneks ning selleks on vaja astuda reaalseid samme. Idapartnerlus on ka Eesti EL eesistumise üks prioriteete," lisas Kaljulaid.

Riigipeade kohtumisel räägiti ka Ukraina siseriiklike reformide jätkamise vajalikkusest. President Kaljulaidi sõnul on Ukraina selles vallas teinud küll edusamme, kuid alustatud tööd tuleb kindlasti jätkata. "Eesti jätkab Ukraina toetamist oma riigi reformimisel. Ukraina vajab meie toetust, mõistmist ja abi. Igal riigil peab olema õigus otsustada oma enda saatuse üle," sõnas Kaljulaid.

Ukraina president tänas Eestit Ukrainale osutatud toetuse eest, muu hulgas ka Ukraina sõduritele taastusravi pakkumise eest.

Seejärel suundus Porošenko Toompeale, kus teda ootas kohtumine peaminister Jüri Ratasega ning riigikogu esimehe Eiki Nestoriga.

Päeva lõpetas pidulik õhtusöök Tallinna raekojas.