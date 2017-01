Palavalt armastatud näitleja Raivo E. Tamm valmistub oma elu kõige hullemaks ettevõtmiseks.

Raivo E. Tamm tegi täna esimese ujumistrenni Jüri spordihoone ujulas. 5. augustil toimuval Ironmani triatlonil tuleb tal ujuda 1,9 km, sõita rattaga 90 km ning joosta 21,1 km. Treener Ain-Alar Juhansoni sõnas Tamme soorituse kohta: „Tundub, et näitlejatel tulevad kõik asjad kohe hästi välja. Kohe näha, et Raivo on kunagi ammu ujumistrenni teinud ja veega sõber."

Treening sisaldas erinevaid ujumistehnika harjutusi ning kokku 800 m ujumist. „Julgustan kõiki sportlikke inimesi või huvilisi, kes tahaks triatlonit suvel teha alustama talvel ujumistreeninguid. Praegu on paras aeg algust teha ning suviseks triatlonihooajaks valmistuda, sest erineva distantsiga võistlusi jagub kõigile,“ rääkis Ain-Alar Juhanson.

"Ma mõtlesin pärast näosaadet, et mis nüüd edasi ja kuhu edasi ning tuli Ironman. Ma olin valmis midagi edasi tegema, midagi veel hullemat ja ma arvan, et see saab olema minu elu kõige hullem projekt," sõnas Tamm TV3le, miks ta triatlonist osa võtab.

Vaata pilte ujumistrennist: