FOTO | Soome skandaalne olümpiasangar Matti Nykänen jõi end pidutsedes ratastooli

Legendaarne suusaäss Matti Nykänen pole varjanud, et napsutamisel tema elus suur roll on – liigse alkoholilembusega on ta pidanud kibedat võistlust aastaid.

Kui palju talle märjuke õigupoolest maitseb, sellele said kõik oma silmaga kinnitust hiljutisel laevakruiisil, kirjutab Kroonika. Kahe turvamehe valvsa pilgu all toimetanud mehel õnnestus oma nina sellegipoolest niivõrd täis tõmmata, et ta vajas hiljem laevast väljumiseks ratastooli! Nykänen sõidutati Helsingisse jõudes laevast välja viimaste hulgas ning toimetati lähedalasuvasse hotelli puhkama. Probleemid jätkusid ka hotelli ees, kus Matti jalad endiselt ei kandnud ja ta ratastooliga hoonesse lükati.