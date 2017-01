"Aktuaalse kaamera" saatejuht ning kauaaegne ERRi ajakirjanik Neeme Raud teatas täna keskpäeval oma Facebooki lehel emotsionaalselt, et paneb päevapealt ameti maha. ERR teatas paar tundi hiljem ametlikus pressiteates, et ajakirjanik lahkub ametist tervislikel põhjustel.

"Neeme Raud otsustas ERR-ist lahkuda tervislikel põhjustel. ERR loodab, et Neeme saab tulevikus meie ridades jätkata, sest tegemist on väga professionaalse ajakirjanikuga," ütles ERR-i uudistejuht Urmet Kook pärastlõunal.

Koogi esimene reaktsioon Raua Facebooki-postitusele oli olnud täis üllatust ja hämmeldust. "Ma ei tea, mis temaga on juhtunud ja millest selline postitus. Ma tegelengi sellega, et üritada teda leida, sest see on suur arusaamatus. Tal on olnud vabad päevad pärast eelmise nädala Moskva lähetust," kirjutas Kook esmalt ja avaldas muret Raua pärast.

Hiljem, täna pärastlõunal kohtus Kook koos raadiouudiste juhi Indrek Kiisleriga Neeme Rauaga. "Neeme vajab hetkel kõige rohkem puhkust ja rahu. Ma väga palun kolleege selle sooviga arvestada," sõnas Kook.

Neeme Raud oli hiljem eemaldatud Facebooki-postituses teatanud oma lahkumisest ühtaegu emotsionaalselt ja ka ERRi kritiseerides.

"Tere, see ei ole süüdistus- ega lahkumiskiri, aga... Kui sinust noorem toimetaja ikkagi leiab, et pärast 30 aastat sa ei tea uudistest midagi; kui oled sellest organisatsioonist saanud täieliku läbipõlemise, nende põhjustel, ja aastaid; oled olnud raskes autoõnnetuses töö tõttu, sinu vastu on olnud internetis ja mujal levinud süüdistused suhtes ühe riigi kõrgema ametiiskuga... Miks peaks sa seal edasi töötama? Ma lahkun tänasest ERRist. AK ei ole sugugi kõik elus. Kõik. On oma elu, kaon. Homseks otsige teine ankur. Aitäh toetajatele. Algab teine peatükk elus. Ilma uudisteta. Rohkem ei kommenteeri kellelegi," oli ta kirjutanud.