Baruto valmistub perega Eestisse kolima: oleme maja juba ära ostnud

Tänases saates "Hommik Anuga" oli külas Kaido Höövelson ehk Baruto koos oma abikaasa Elena ja kümnekuuse pojaga Taar.

2013. aastal, kui Kaido sumomaadlemisega lõpparve tegi, otsustas ta, et hakkab veetma rohkem aega taas Eestist, kuid tänasel päeval on ta Jaapanis leidnud eneseteostusvõimaluse hoopis teistel aladel: "Ma olen televisioonis olnud külaline ja saatejuht. Mul on oma seiklussaatesari ning kolm kuud tagasi tegin esimest korda teatrit ka."

"Tuli täiesti juhuslikult selline pakkumine, et neil ei ole osatäitjat teatrilavastusele "Roheline miil" ja ma mõtlesin, et kuna tegemist on nii ägeda väljakutsega, siis otsustasin selle ka ära teha. Kahe nädala pärast nõustumist hakkasin kahtlema, et ma olen täiesti ära keeranud ja mida ma teen. Aga üritasin end ikka sinna rolli sisse kujundada, aga üksk õnneks meelest ära ei läinud ja kõik sujus. Oli lõbus ja tore projekt," rääkis Kaido.

Kaido Höövelsoni ja tema abikaasa Elena esimene võsuke nägi ilmavalgust tänavu jaanuaris Jaapanis, ent endise sumomaadleja sõnul ei taha nad Jaapanis oma poega üles kasvatada: "Midagi kindlalt ei ütle, aga poiss peab kindlasti lasteaeda minema Eestis. Kunagi ei tea, mis tulla võib. Eestisse ostsime Lääne-Virumaale juba maja ära, et valmistume," seletas ta.