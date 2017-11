AUHINNAMÄNG | Vasta küsimusele ja võida bussipiletid Go Busi uuel Tallinn-Tartu liinil!

Ülimugava Go Busiga Tallinnasse ja Tartusse!

Go Bus sõidab nüüdsest uhiuute ja kõikide mugavustega Scania bussidega Tallinn-Tartu liinil. Väljumised on nii Tallinna kui ka Tartu bussijaamast igal kolmveerandtunnil alates 6.45 kuni 20.45. Kõikides bussides on laiad istmevahed. Samuti on bussid varustatud unikaalsete meediaserveritega, mis võimaldavad vaadata isikliku seadme abil filme, mängida mänge ja kasutada kiiret traadita internetti.

Go Busi uus teenus sobib hästi nii tudengitele kui ka ärireisijatele, kes kahe linna vahel tihti sõidavad ja vajavad mugavat äraolemist ning kiiret internetiühendust.

Vastata saab 27.11-11.12.2017. Võitjatega võetakse ühendust!