Andrus Värnik sõlmis Vahur Kersnaga väga tulusa lepingu, kas Kersna saab pügada?

Fotokollaaž

Mitugi kirjastust on hitti haistes endist odaviskajat Andrus Värnikut juba pikka aega moosinud, ent pärast glamuuriaastaid sügavasse auku kukkunud odaviskaja leidis, et aeg vaimseks striptiisiks on küps alles nüüd, kui tema elu ja saatus vormub raamatuks teleajakirjaniku, kahe menuka elulooraamatu autori Vahur Kersna käe all.