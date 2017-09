Andrus Värnik mustast minevikust: võitlen iga päev selle nimel, et halvad ajad tagasi ei tuleks

Odaviskaja, maailmameister ja olümpiavõistleja Andrus Värnik, kes mõisteti mõned aastad tagasi süüdi naisterahva peksmises, räägib oma 40. sünnipäeva puhul keerulisest minevikust ja helgemast olevikust.

"Väga head seletust ei oskagi anda. Nagu öeldakse – lähed kergema vastupanu teed," kirjeldab Andrus oma tundeid ja mõtteid tehtud tegude üle minevikus.

"Võitlen iga päev selle nimel, et halvad ajad tagasi ei tuleks. Iseloomuga tuleb võidelda, see käib asja juurde," sõnab ta. "See ei ole kerge, aga siiamaani olen hakkama saanud," on Värnik kindel, et nüüd on temaga juba palju paremini.

