Alusta uut aastat heas vormis: Anett räägib, kuidas paari kuuga 17 kilo alla võtta

37-aastane Anett on kahe lapse ema, kes on võitluses liigsete kilodega korduvalt kaotajaks jäänud. Ta ei osanud kujutledagi, et kord õnnestub tal näha välja jälle nii, nagu kõrgkooli ajal. Kuid see läks korda – mõne kuuga vabanes Anett 17 kilost.

Anett ise ütleb, et kõige raskem oli sundida ennast jälle midagi tegema. „Mul ei ole just tugev iseloom, seetõttu ei sobi mulle range söömisrežiim ja nälgimine. Viimase viie aasta jooksul olin proovinud mitmesuguseid dieete. Nende tulemused olid lühiajalised – dieedi lõpetamisel tuli ülekaal kuhjaga tagasi. Ma ei olnud kindel, kas soovin jälle algusest alustada.“ Ülekaal hakkas mõjutama Aneti tervist – ta oli järjest väsinum ja igapäevased tegevused, näiteks trepist üles minemine, nõudsid varasemast suuremat pingutust. Sellega kaasnes ka vaimne väsimus. „Ülekaalu tekkides kadus mu enesekindlus,“ meenutab Anett. Naine otsustas, et tahab seda alatiseks muuta, ning võttis vastu uue väljakutse – Anett nõustus osalema 10fit.ee kaalulangetamisprojektis. Peaaegu kolm kuud järgis ta toitumisspetsialisti nõuandeid ja nägi iga päev, kuidas kaal langeb. Toitumisspetsialistid koostavad ka sulle 10fit.ee individuaalse salenemiskava. Kilod vähenesid, energiat tuli aga üha juurde Anett ei varja, et ta ei ole viimastel aastatel üldse sporti teinud. Spetsiaalselt koostatud kava, mille järgi tuli süüa kindlaid toite ja teha harjutusi, muutis Aneti seetõttu pisut ärevaks. „Alguses kartsin veidi, sest arvasin, et tegu on range režiimiga, mille jaoks tuleb end kõvasti kokku võtta. Siis aga nägin, et kõige raskem oli ennast lihtsalt alustamiseks kokku võtta. Juba mõne päevaga sai selgeks, et seal ei ole üldse midagi rasket,“ räägib Anett. Hoolikalt toitumisspetsialisti koostatud plaani järgides tundis ja nägi Anett muutusi juba esimesel nädalal. „Ilma eriliselt pingutamata tundsin end juba esimesel nädalal energilisemalt ning nägin peeglist, et olen kaunis ja särav. Jah, kõige olulisemad muutused olid siis veel ees, kuid see tunne motiveeris mind mitte jääma esimeste silmanähtavate tulemuste juurde,“ ütleb Anett. Nagu rõhutavad 10fit.ee spetsialistid, tuleb programmi kohaselt iga päev veidi võimelda. Seda Anett ka täpselt tegi. Kui kaal langeb ühtlaselt ja järk-järgult, ei muutu nahk trenni tegemise peale lõdvaks, nagu see kipub juhtuma kontrollimatu kaalukaotuse korral. „Minu jaoks oli oluline, et programmi täites langes mitte ainult kaal, vaid sain tagasi ka endise keha ilma tselluliidi ja rippuva nahata,“ rõhutab Anett. 10fit.ee Saavutatud tulemus ja tohutu rahulolu Alguses langes Aneti kaal kiiremini – peaaegu 7 kg kuus, hiljem kaalulangus stabiliseerus ja ta võttis iga kuu alla veel 5 kg. See garanteerib, et ülekaal ei tule tagasi ka mitme kuu möödudes. Praegu kaalub Anett stabiilselt 68 kg. „Saavutatud tulemus pakub mulle tohutut rahulolu. Sõbrannad kiidavad minu saavutusi ning suurem osa neist on juba programmiga liitunud. Võin neid toetada ja nõustada,“ ütleb Anett veendunult. Naine ütleb, et pärast programmis osalemist võib ta kanda kolme numbri võrra väiksemaid riideid. „Nüüd võin julgelt kanda liibuvaid kleite ja näha välja naiselik. Ma ei pea enam oma välimust häbenema,“ naeratab ta. Anett tunneb oma saavutuste üle uhkust ning kutsub kõiki naisi üles enda eest hoolitsema ja ennast armastama. Ka sina võid nüüd saada kõige ilusama keha oma elus! Tule veebilehele 10fit.ee ja telli oma salenemiskava juba täna!