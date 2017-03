Ajaleht Daily Mail sai kõvasti noomida Šoti ja Briti peaministrite jalgade võrdlemise eest

Suurbritannia ajaleht Daily Mail teisipäeval kõvasti noomida, kui võrdles esilehel Ühendkuningriigi peaministri Theresa May ja Šotimaa esimese ministri Nicola Sturgeoni jalgu.

„Never mind Brexit, who won Legs-it!“ („Mis sellest Brexitist, kes võitis Legs-it’i!“) pani Daily Mail esikülje pealkirjaks. Legs-it’it võib ilmselt tõlkida umbkaudu „jalavõistluseks“, vahendab AFP.

„Asi polnud päris pistodavõitlus koidikul, kuid atmosfäär oli tuntavalt jahe,“ lisas Daily Mail allpool.

Lehti edasi keerates võis Daily Mailist lugeda, kuidas stiilitoimetaja võrdles Sturgeoni ja May „nurgelisi mereväebleisereid, seelikuid, mis lõppesid vahetult pealpool põlve, säravaid alasti sukkpükse ja terava ninaga kingi – väljanägemist, mida kordavad teatud eas karjäärinaised üle maailma“.

Daily Maili kolumnist Sarah Vine kinnitas oma „lõbusas kokkuvõttes suurest vastasseisust“ järgmist: „Mis siit esile tõuseb, on jalad – ja väljanäitusel olev suur pind. Ei ole kahtlust, et mõlemad naised peavad oma koibi parimaks relvaks nende füüsilises arsenalis. May kuulsusrikkalt pikad jäsemed on rõhutatult tagasihoidlikult asetatud. Sturgeoni lühemad, aga vaieldamatult vormikamad sääred on kokkuvõttes flirtivamad.“ Sturgeoni poos on Vine’i sõnul „otsene võrgutamiskatse… „Tule, alistu minu revolutsioonilisele külgetõmbele,“ näib ta ütlevat. „Sa tead, et sa tahad.““

Selline kajastus kutsus Suurbritannia müügi poolest teise ajalehe (1,5 miljonit eksemplari päevas) vastu esile karmi hukkamõistu.

Suurbritannia endine naiste ja võrdõiguslikkuse minister Nicky Morgan nimetas seda „õõvastavaks seksismiks“, kui riigi juhtivate naispoliitikute üle otsustatakse nende jalgade järgi.

„On aasta 2017. See seksism tuleb ajalukku jätta. Häbi, Daily Mail,“ ütles opositsioonis olevate leiboristide juht Jeremy Corbyn.

„1950ndad helistasid ja küsisid oma pealkirja tagasi #igapäevaseksism,“ kirjutas Twitteris leiboristide endine juht Ed Miliband.

Naiste Võrdõiguslikkuse Partei kaasasutaja Catherine Mayer ütles BBC raadiosaates, et on naermaajav ja naeruväärne näidata kaht valitsusjuhti sellisel moel.

„See ei ole naiste kohtlemine professionaalidena: see on kahe rahvusliku liidri kohtlemine ebatõenäoliste seksisümbolitena,“ ütles Mayer. „See on mõeldud otseselt nende võimu pisendamiseks.“

Daily Maili kolumnist Angela Epstein ütles vastu, et May ja Sturgeon teadsid täpselt, mida teevad.

„Mõlemad on teinud fotosessioone Vogue’ile, mõlemad mõistavad, et riided on tööriist, millega me võime edasi anda, kes me oleme,“ ütles Epstein. „Neil on mõlemal fantastilised jalad.“