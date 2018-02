VIDEO | Vaata, mis suupisteid pakutakse presidendi vastuvõtul külalistele!

Tänavuseks pidupäevaks valmistavad soolaseid suupisteid 16 tippkokka, veel kaks tegelevad magusaga. Kokku valmistatakse 22 500 soolast ja 5000 magusat suupistet.

"Proovime igal aastal anda võimaluse uutele tegijatele, kes saaksid vastuvõtul oma maitsetega külalisi võluda ja nagu ikka, on ka sel aastal au sees kõik kohalik," kirjeldas Taigo Lepik, presidendi kantselei peakokk. "Kokkade valikul lähtume sellest, kui aktiivne inimene oma piirkonnas on ja suuremalt jaolt on nad kõik ikkagi ka oma kandi kohalikku toidu ja toidukultuuri eestvedajad. Esindatud on ka 2017. aasta noorkoka, kondiitri ja koka konkursside võitjad. Iga kokk valmistab 2-4 soolast suupistet, kokku pakutakse vastuvõtul 53 erinevat suupistet. Magusaks on sellel aastal EV100 toidukonkursi võidutöö ehk kodujuustu-murakatort kristallkümmeliga ja valik käsitöö-šokolaadikomme. Sel aastal leiab suupistete seast üsna palju ulukit – hirv, põder, karu. Üle pika aja on ka jaanalinnu- ja pardiliha. Nagu alati, on laual ka kohalikku kala – siig, ahven, haug ja koha. Suupisted on otsast lõpuni ise valmistatud, ka leib ja muu on enamasti ise küpsetatud. Maitsed on Eesti köögile omaselt pigem mahedamad, aktsendina võib leida näiteks kadakamarja, kuusevõrseid ja samblikku."

