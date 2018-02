VIDEO | Publiku reportaaž: presidendiballil võeti õlletoas tuurid korralikult üles

Kui õhtu alguses tundus, et ERM-is toimunud presidendi vastuvõtul oli joogipoolist kasinalt, siis peo arenedes said külalised siiski hoo sisse. Publiku reporter kohtas käsitööõllele pühendatud saalinurgas Vabaerakonna esimeest Artur Talvikut, kes ühes sõpradega lasi lustakas meeleolus koorilauljate saatel õllel hüva maitsta. "Sellisel peol rihma täiesti lõdvaks lasta ei saa," tõdes ta siiski.

