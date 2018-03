Vau! Eerik-Niiles Krossi kaasa Mary Jordan kandis spetsiaalselt talle disainitud kingi, mille hind on ligi 2500 eurot

Vabariigi aastapäeva juubelipoel jäi eriliselt silma kunstnik ja liikumise VÕRDSED algataja Mary Jordan, kelle ihu kaunistas moemaja Guild imepärane kleit ning jalavarjudeks Carolin Holzhuber ulmelise disainiga kallid disainerkingad.

"See on esimene kord, kui kannan Eesti disaineri loomingut. Väga tore on kanda aastapäeva puhul just Eesti disaini. Terve kleit on käsitsi tehtud,” rääkis Eerik-Niiles Krossi kaasa Mary Jordan enda sõjaprintsessi kleidist, mille autoriks on moemaja Guild.

Erilise kleidi kõrval pälvisid tähelepanu ka veel erilisemad kingad, mis kunstniku sõnul hoolimata oma ebamugavast väljanägemisest jalas tõeliselt mugavad olid.

“Need on Carolin Holzhuberi tehtud, ta on Austria disainer. Tavaliselt disainib ta Iris van Herpeni jaoks, kes on samuti üks minu lemmikutest moeloojatest maailmas. Ta oli imeline, ta oli väga elevil võimaluse üle töötada koos Guildiga. See on fantastiline võimalus Eesti disainerile, et kaks talenti kohtuvad,” rääkis mõisaproua, naisõiguslane ja filmitegija Jordan.

Jordan kandis ilmselt õhtu kalleimaid kingi, mille hinnad veebis ulatuvad lausa 2500 euroni. Õnneks sai kunstnik need disainer Holzhuberilt kingiks, sest tolle jaoks on ju suur au oma loomingut presidendiballil näidata.

Naine jagas videot ka enda Facebookis ning lisas: "Arvan, et olen siin kas natuke napsune või mul on lihtsalt igav nii paljude filmiklippide vaatamisest."

Juba varem jõudis ta sotsiaalmeeidas kiita kingadisainer Holzhuberit, kes disainis kingad spetsiaalselt temale ning nimetas need Mary Võrdseteks.