TOP 8 | Eesti filmid, mille eelarve oli samas suurusjärgus NO99 300 000 eurot maksnud lavastusega

Eile õhtul paljusid šokeerinud ja nördima pannud 53 minutit kestnud NO99 lavastusel "Rännak läbi Eestimaa" olid juba eos kõrged ootused – suur juubel ja veel suurem eelarve. Lisaks kütsid juba varem kirgi faktid, et lavastuse üks autoritest on skandaalne Tiit Ojasoo ja et teater nuias Tartu hotellidelt tasuta tube. Tõestamaks, et sama raha eest saab midagi etemat, otsisime üles kaheksa Eesti filmi, millest enamike eelarve oli kordades väiksem kui NO99-le usaldatu.