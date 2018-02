TOP 10 | Moeeksperdi autahvel! Kes tabasid presidendi vastuvõtu tualettidega otse kümnesse?

Publiku EV100 otseblogiga liitus ning andis oma kommentaare külaliste kostüümivalikute kohta moeekspert ja ajakirja Iluguru peatoimetaja Kristiina Virt. Kes tabasid tema hinnangul tänavu otse kümnesse?

Kersti Kaljulaid avaldab taas austust Eestimaale, kandes Tori kihelkonna rahvarõivaid, mille sarnaseid umbes sajand tagasi pidupäevadel selga pandi. Triibulise seeliku ja kirivöö juurde kuulub ka punane jakk, mis rahvariiete puhul on tõeline üllataja. Sümboliseerides jõudu, ambitsioone, armastust ja elujõudu, sobib see presidendile ülivõrdes hästi.

Foto: Andres Putting

Merle Liivaku aasiapärase mustriga kleit, mille disainis äsja Aasiast kodumaale tagasi tulnud Liisi Eesmaa, on kindlasti üks õhtu stiilsemaid ja meeldejäävamaid moepalasid. Sügav punane toon rõhutab kandja aristokraatlikult heledat nahka ning leekivaid huuli. Soeng ja ehted panevad riietusele viimased i-täpid.

Foto: Priit Simson





Justkui julgete pintslitõmmetega otse kleidile maalitud südamed ja päikesed panevad Euroopa Komisjoni pressiesindaja Annikky Lampi kleiti nähes kohe naeratama. Veidike optimismi kulub külmas kliimas elades ju igati marjaks ära, tõestab moe- ja ilublogi Life in a Cold Climate eestvedaja.

Foto: Priit Simson

Triin Ern on oma laitmatu stiilitaju ning elegantse kleidivalikuga igal aastal silma paistnud. Sel korral on naine otsustanud tumesinise, maitsekalt õlgu paljastava ning veripunase sametpaelaga taljet rõhutava õhtutualeti kasuks.

Foto: Priit Simson

Marta Vaarik on otsustanud New Yorgi, Pariisi ja Milano moenädalaid kiiganud publiku poolt selgelt paika pandud tänavamoe suurtrendid punasele vaibale kaasa haarata. Kas tegemist pükskostüümi või lihtsalt kleidi alt paistvate pükstega? Või kannab ta hoopis pluusi, seeliku ja pükste kombot? Nii oskusklikku moevaatemängu on alati tore jälgida.

Foto: Priit Simson

Eraldi kiidusõnu väärib ka Mai Linnase seljas nähtud Tiina Talumehe käe all valminud must kleit, mis toob naistemoodi meeste seljast laenatud elemente. Kleiti täiendav pintsakukrae mõjub ootamatu ning põneva detailina, mis musta kleidi mõistele hoopis uue tähenduse kingib.

Foto: Priit Simson

Anni Rahula kannab Kristina Viirpalu mitmekümnest plisseeritud tülli kihist koosnevat puuderjat kutüürkleiti, mis rõhutavad naise kaunist figuuri ning mõjub väga elegantsena. Kuna kleit on juba üsna detailirohke, otsustas Anni sel õhtul aksessuaaridest loobuda.

Foto: Priit Simson

Mai Palling on oma kleidivalikus jäänud taaskord truuks Iris Janvier moemajale, kus on pärit ka tema kleiti täiendavad kõrvarõngad. Tummised värvid kajastuvad ka naise huulemeigis ja maniküüris, millele varrukaid kaunistavad detailid kohe pilke meelitavad. Kui välimus on nii hästi läbimõeldud, on lõpptulemus igati komplimente väärt.

Foto: Priit Simson

Põllumajandusministri Ivari Padari abikaasa Kristel Voltenberg kannab imelist must-valget lille-sebralise mustriga kleiti, mida täiendab naise käevangus olev sinine käekott. Väga nutikas viis Eesti traditsiooniliste värvide kasutamiseks.

Foto: Priit Simson

Kerli Kivilaan kannab üleni säravat musta litritest kleiti kodumaiselt brändilt Iris Janvier. Üheskoos Karl-Erik Taukariga meenutavad nad perfektsetelt riietatud, kammitud ning sätitud Barbie ja Keni paari.

Foto: Priit Simson