Pohjanheimo annab valgetele kleitidele tuld! Padari kallim meenutas pruuti, Kristiina Ehin pääses napilt ... Kes väljus võitjana?

Naine, kes ilmub valges kleidis presidendi vastuvõtule, võib suure tõenäosusega astuda võimsasse ämbrisse. Kes neist kolmest külalisest kõige rohkem ämbritega kolistas ja kes valget kleiti kandes väärikaks jäi? Moekunstnik Ülle Pohjanheimo annab hinnangu.

"See Padari kallima kleit... No selles puudus igasugune isikupära," ohkab Pohjanheimo Tanel Padari tüdruksõbra Lauren Villmanni kleiti hinnates. Ta ütleb, et valges võib vastuvõtul väga lihtsalt alt minna ja Villmanni kleit punkte ei saa.

"Kleidi lõige ja kanga käsitlus teevad temast pruutkleidi. Ma isegi ei oska öelda, kas mõni statement aksessuaar oleks seda kleiti päästnud. Ei, seda kleiti poleks päästnud isegi omapärane kingapaar või käekott. Kui sa oled noor ja ei ole veel abieluski, siis see kleit tekitab küsimusi ja persoon kaob kleidi taha," põhjendab Pohjanheimo kriitikat.

Ta ütleb, et poetess Kristina Ehini valge tualett jääb hea maitse piiridesse. "Selle kleidi päästab A-lõige. Kui kleidil olnuks keskel valge vöö, oleks see meenutanud juba pruutkleiti. Kuid nüüd jäi ta Ehinlikult haldjalikuks kleidiks, mis sobib tema õrna natuuriga."

Pohjanheimo sõnul peaks valges kleidis olema mingi kiiks või detail. Ühe sellise ta presidendi vastuvõtult ka leidis. Nimelt lähevad täispunktid Euroopa Komisjoni pressiesindaja Annikky Lampi kleidile, mille disainis Lilli Jahilo. "See on äärmiselt modernne kleit, mis ei vaja isegi ühtegi täiendavat detaili. Siin teeb oma töö ära kanga print ja omamoodi statemendina mõjub õhtukleidil alati ka tasku."