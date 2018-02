Liisi Eesmaa jackpot: vaid üks kleit ballil ja kõige populaarsem ehk kuidas sündis Merle Liivaku tualett?

Kas me soovime või mitte, presidendi vastuvõtul oodatakse ja hinnatakse suure hoole (ja armastusega) naiste tualette. Tänavu on kõik edetabelid vallutanud ajakirjanik Merle Liivaku kleit, mille disainis Liisi Eesmaa. Kleidiga seoses ilmneb aga mitmeid huvitavaid detaile.

Merle Liivak ütleb Publikule, et talle tundus kõige loogilisem tellida kleit just Liisi Eesmaalt. Mõlemad on Tartu tüdrukud ja vanad semud, kes tunnevad teineteist imehästi.

Kanga, mis on pärit ühest Tallinna poest, oli Liisi Eesmaa broneerinud hoopis endale. "Kui Liisile helistasin, siis ta ütles, et ma vaadaku see kangas üle, ehk meeldib mulle? Ta soovis seda endale, kuid oli valmis selle ka mulle loovutama," meenutab Liivak.

Merle mainib, et kuigi ta kardab punast värvi kanda, siis sel aastal tuli just punase järele isu.

Kuna Liisi oli enne presidendi vastuvõttu Aasias, siis said nad Merlega sotsiaalmeedias vaid paar sõnumit vahetada. "Eestis saime kokku, vaatasime kangast ja otsustasime, et teeme kimonost inspireeritud kleidi," rääkis Merle, kes jäi tulemusega väga rahule. Kleidi õmbles andekas Draamateatri õmbleja Inge Vägistrom.

Kuid presidendi vastuvõtt ei alga ega lõppe vaid kleidiga. Ideaalse üldmulje saavutamisel löövad kaasa ka juuksur ja meigikunstnik. Näiteks soeng sündis läbi juhuse: "Kannan palju krunni ja kord käisin just krunniga kleidi proovis. Nii otsustasime, et just Samurai krunnist inspireeritud soeng võiks sobida. Soengu tegi mulle Cäroly Anton."

Kirsina tordil mõjus perfektne meik, mille autor on andekas jumestaja Gerda Miller. "Ta pani kogu tervikule punkti. Tundsin, et selles töös oli kogemust ja usaldust. See oli täiuslik tiimitöö."

Mööda ei saa ka vaadata Merle Liivaku kõrvarõngastest:

"Need on tagasihoidliku eelarve tõttu tavapoest. Liisi ütles, et kui sul on selline disainkleit, siis kõrvakad ei pea olema disaineri omad. Mul olid endal lihtsamad, kuid Liisi soovitas gaasi põhja panna."

Käekott oli Merlel ka möödunud aastal presidendi vastuvõtul käevangus ja nüüd sobis see taas.

Muide, äsja emaks saanud Liisi Eesmaa tegi tänavu presidendi vastuvõtu jaoks vaid ühe kleidi ja see on võidutsenud seni kõikide parimate kleitide etetabelites.

Priit Simson